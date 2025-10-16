¿Cómo funciona y qué cubre un seguro estatal contra desastres naturales?

GENERANDO AUDIO...

Afectaciones por intensas lluvias. Foto: Cuartoscuro.

Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí atraviesan una de sus peores crisis a consecuencia de las intensas lluvias registradas durante la semana pasada, las cuales dejaron un saldo, hasta el momento, de 70 muertos y 72 desaparecidos, así como miles de damnificados, más de 100 mil viviendas afectadas y daños de consideración en infraestructura urbana.

Para atender este tipo de eventualidades las entidades antes mencionadas deberían de contar con un seguro estatal contra desastres naturales; sin embargo, ninguno de ellos cuenta con seguros catastróficos vigentes y, mucho menos, fondos suficientes para atender emergencias.

¿Por qué Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí no cuentan con seguro contra desastres naturales?

El Gobierno de Veracruz dejó de contar, desde el 1 de junio de 2025, con una póliza de seguro catastrófico que anteriormente cubría daños por fenómenos meteorológicos. Esta póliza, contratada con la empresa Seguros BX+, venció sin ser renovada, lo que dejó al estado sin cobertura externa para atender desastres naturales.

Puebla lleva, desde 2021, sin una póliza de desastres naturales; sin embargo, el gobernador Alejandro Armenta asegura que la entidad cuenta con un fondo para enfrentar la contingencia.

En el caso de Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri reconoce que el presupuesto con el que cuenta la entidad es insuficiente, por lo que se recurrirán a recursos municipales y federales.

San Luis Potosí e Hidalgo atraviesan una situación similar. En el primer caso, el gobernador Ricardo Gallardo sustituyó el seguro por un fondo en el que apenas se cuenta con 36 millones de pesos. Mientras que Julio Menchaca sustituyó la póliza de seguro estatal con un fideicomiso de 270 millones de pesos, cifra que no alcanza a cubrir las necesidades de los hidalguenses en esta catástrofe.

¿Qué es un seguro estatal contra desastres naturales?

Un seguro estatal contra desastres naturales es un mecanismo mediante el cual el gobierno protege a la población, infraestructura o sectores productivos ante pérdidas ocasionadas por fenómenos naturales como huracanes, terremotos, inundaciones, sequías o incendios forestales.

Su función principal es garantizar una respuesta rápida y recursos económicos para la recuperación tras un desastre, sin depender exclusivamente de fondos de emergencia o ayuda internacional.

¿Cómo funciona un seguro estatal contra desastres naturales?

El gobierno estatal contrata pólizas con aseguradoras privadas o reaseguradoras internacionales. Estas cubren distintos tipos de riesgos según la región y la vulnerabilidad a desastres.

Cuando ocurre un desastre natural, se evalúan los daños y se determina si se activa el seguro. Esto permite disponer rápidamente de recursos sin necesidad de esperar una aprobación legislativa o reasignación presupuestaria.

Los recursos se destinan a:

Reconstrucción de infraestructura pública (escuelas, hospitales, caminos)

Apoyo económico directo a familias afectadas

Programas de vivienda o agricultura para recuperar medios de vida

Atención inmediata a emergencias

¿Qué cubre un seguro estatal contra desastres naturales?

Infraestructura pública: escuelas, hospitales, carreteras, puentes, presas, instalaciones de energía, agua y comunicaciones

escuelas, hospitales, carreteras, puentes, presas, instalaciones de energía, agua y comunicaciones Vivienda social: reparación o reconstrucción de casas afectadas en zonas vulnerables

reparación o reconstrucción de casas afectadas en zonas vulnerables Apoyo al al sector agropecuario : compensaciones por pérdida de cultivos, ganado o sistemas de riego debido a sequías, heladas o tormentas

: compensaciones por pérdida de cultivos, ganado o sistemas de riego debido a sequías, heladas o tormentas Bienes de gobierno estatal o municipal : vehículos, maquinaria y equipos de emergencia

: vehículos, maquinaria y equipos de emergencia Asistencia a la población: en algunos programas, puede incluir apoyo económico temporal o recursos para refugios temporales y atención de emergencia

¿Qué entidades cuentan con seguro estatal o fondos contra desastres naturales?

