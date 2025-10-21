GENERANDO AUDIO...

Jóvenes Construyendo el Futuro. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, anunció que, como parte del Plan Integral de Apoyo a los Afectados por las Lluvias, se estableció la creación de un programa especial, denominado Empleo Construyendo el Futuro, el cual entregará un apoyo económico de 34 mil pesos.

¿En qué consiste el programa Empleo Construyendo el Futuro?

En la conferencia mañanera de ayer, Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, explicó que el programa Empleo Construyendo el Futuro tendrá como objetivo la recuperación de caminos, principalmente en las zonas serranas de las cinco entidades afectadas por las lluvias.

Detalló que se emplearán a 50 mil personas en un periodo de cuatro meses, el cual abarcará de noviembre de 2025 a febrero de 2026. Quienes sean parte del programa tendrán un sueldo mensual de 8 mil 500 pesos, sumando un total de 34 mil pesos durante los meses laborados.

“Se estableció por parte de la presidenta un programa especial para este momento que le denominamos Empleo Construyendo el Futuro se va a emplear a 50 mil personas por cuatro meses y que recibirán un apoyo de un salario mínimo de 8 mil 500 pesos mensuales para la recuperación de caminos”, dijo la funcionaria federal.

Foto: Captura de pantalla.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Jóvenes Construyendo el Futuro

Además de este programa, la funcionaria indicó que cinco mil jóvenes de 18 a 29 años de edad podrán registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro en Poza Rica y Álamo, los municipios más afectados de Veracruz, para labores de limpieza.

Los jóvenes interesados en ser parte del programa, podrán registrarse en los Módulos de Bienestar y Salud que hay, 24 en Poza Rica y 14 en Álamo. Para ello, tendrán que presentar su CURP, una identificación oficial y un comprobante de domicilio.