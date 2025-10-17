GENERANDO AUDIO...

Refresco light. Foto: Cuartoscuro.

Tras semanas de negociaciones, el Gobierno de México y la industria refresquera llegaron a una serie de acuerdos con respecto al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas y a las endulzadas con edulcorantes no calóricos, mismas que fueron aprobadas por la Cámara de Diputados en la Ley del IEPS.

En el caso de las bebidas azucaradas, la cuota por litro pasará de 1.64 a 3.08 pesos, cifra que se quería imponer también a las endulzadas con edulcorantes no calóricos, sin embargo, tras las pláticas, será de 1.50 pesos por litro.

Autoridades de salud e industria refresquera negociaron IEPS a bebidas azucaradas endulzadas con edulcorantes no calóricos

El impuesto de 3.08 pesos por litro que se preveía imponer a las bebidas endulzadas con edulcorantes no calóricos, mismas que desde 2014, cuando se dio el inicio del gravamen a las bebidas azucaradas, no se contemplaban, provocó que las autoridades de salud y la industria refresquera se sentaran a negociar.

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, de la Secretaría de Salud, precisó que el objetivo principal de aumentar el IEPS tanto a bebidas azucaradas como a endulzadas con edulcorantes no calóricos es para reducir enfermedades como hipertensión, diabetes y obesidad.

En la conferencia mañanera de este viernes 17 de octubre, el funcionario explicó que, tras semanas de negociaciones, se llegaron a acuerdos en beneficio de la salud pública de todos los mexicanos.

Previamente, indicó que lo que busca el Gobierno de México es que se tome menos refresco en general, es decir, dejar de ser el país con mayor consumo per cápita en el mundo, que las personas opten por mejores opciones más saludables y que los niños y jóvenes dejen de consumir estos productos.

Acuerdos a los que llegaron autoridades de salud e industria refresquera

Clark García Dobarganes explicó que para que el Gobierno de México redujera el impuesto a las bebidas endulzadas con edulcorantes no calóricos de 3.08 a 1.50 pesos por litros, la industria refresquera se comprometió a los siguientes puntos:

Reformulación de los refrescos, es decir, que aquellos que tienen azúcar, tendrán un 30% menos en un plazo de un año. “Significa que a un mismo nivel de consumo, las personas van a estar ingestando 30% menos azúcar y eso va a repercutir en que sean menos nocivos y una menor carga de la enfermedad”, explicó

Visibilidad en la diferencia de precios de los productos menos nocivos para la salud, como lo son los refrescos light y sin calorías

Dejar de publicitar refrescos con niños y adolescentes, para así incentivar el consumo desde temprana edad

Dejar de promocionar las presentaciones de alto volumen, como la de 3 litros

La publicidad se enfocará, incluyendo la que se realice para el Mundial de 2026, en los productos light y zero

El funcionario reiteró que estos acuerdos se lograron gracias al interés de mejorar la salud de todos los mexicanos y reducir el consumo de bebidas azucaradas que han provocado, desafortunadamente, una crisis de enfermedades de hipertensión, diabetes, obesidad y sobrepeso.