Durante este mes de octubre continúa el registro a Vivienda para el Bienestar, el programa social del Gobierno federal que entrega una casa digna a las madres solteras y las personas que habitan en condiciones de alta marginación, comunidades indígenas o en situación de vulnerabilidad social.

Requisitos del programa Vivienda para el Bienestar

Ser mayor de 18 años

Tener dependientes económicos

Tener un ingreso menor a 2 salarios mínimos

No contar con una vivienda propia

No ser derechohabiente del Infonavit, FOVISSSTE

No haber recibido previamente algún apoyo de la Conavi

Vivir en la zona de actuación

A quién va dirigido el programa Vivienda para el Bienestar

El programa Vivienda para el Bienestar está enfocado en entregar un hogar digno a las personas que se encuentran en los grupos prioritarios, es decir, a las familias con un ingreso menor a 2 salarios mínimos, mujeres jefas de familia, madres solteras, personas indígenas afromexicanas, personas adultas mayores y las personas con discapacidad.

¿Cómo registrarse en el programa?

A partir del 25 de septiembre, las personas interesadas en registrarse deberán acudir a los módulos oficiales, disponibles en 47 municipios de 25 entidades federativas, presentando original y copia de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Comprobante de domicilio

Una vez concluido el periodo de registro, la Conavi evaluará las solicitudes en un plazo máximo de 20 días hábiles. Los resultados preliminares se darán a conocer en la página oficial de la Conavi www.gob.mx/conavi. Las personas seleccionadas recibirán una llamada, un mensaje vía SMS o WhatsApp, para programar una visita domiciliaria para verificar que la información que proporcionaron es verídica.