¿Cómo puedes registrarte al programa Vivienda del Bienestar para madres solteras?
Durante este mes de octubre continúa el registro a Vivienda para el Bienestar, el programa social del Gobierno federal que entrega una casa digna a las madres solteras y las personas que habitan en condiciones de alta marginación, comunidades indígenas o en situación de vulnerabilidad social.
Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.
Requisitos del programa Vivienda para el Bienestar
- Ser mayor de 18 años
- Tener dependientes económicos
- Tener un ingreso menor a 2 salarios mínimos
- No contar con una vivienda propia
- No ser derechohabiente del Infonavit, FOVISSSTE
- No haber recibido previamente algún apoyo de la Conavi
- Vivir en la zona de actuación
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
A quién va dirigido el programa Vivienda para el Bienestar
El programa Vivienda para el Bienestar está enfocado en entregar un hogar digno a las personas que se encuentran en los grupos prioritarios, es decir, a las familias con un ingreso menor a 2 salarios mínimos, mujeres jefas de familia, madres solteras, personas indígenas afromexicanas, personas adultas mayores y las personas con discapacidad.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Ya recogiste tu tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar? Checa la fecha límite
¿Cómo registrarse en el programa?
A partir del 25 de septiembre, las personas interesadas en registrarse deberán acudir a los módulos oficiales, disponibles en 47 municipios de 25 entidades federativas, presentando original y copia de los siguientes documentos:
- Identificación oficial vigente
- CURP actualizada
- Comprobante de domicilio
Una vez concluido el periodo de registro, la Conavi evaluará las solicitudes en un plazo máximo de 20 días hábiles. Los resultados preliminares se darán a conocer en la página oficial de la Conavi www.gob.mx/conavi. Las personas seleccionadas recibirán una llamada, un mensaje vía SMS o WhatsApp, para programar una visita domiciliaria para verificar que la información que proporcionaron es verídica.