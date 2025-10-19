¿Cómo puedo obtener las utilidades del Inapam?

GENERANDO AUDIO...

Recibe así tus utilidades, es tu derecho. Foto: Cuartoscuro

Las personas adultas mayores que cuentan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) pueden acceder al reparto de utilidades, siempre y cuando cumplan con un requisito.

¿Cómo puedo recibir las utilidades del Inapam?

Para obtener este derecho, es necesario estar registrado en el programa de Vinculación Productiva y contar con un contrato formal. Solo así se garantiza que el trabajo realizado sea reconocido legalmente y se cumplan los requisitos de la ley, como haber laborado al menos 60 días durante el año fiscal. De esta manera, las personas mayores pueden recibir las utilidades con la misma seguridad que cualquier otro trabajador, integrando su experiencia en un entorno laboral reconocido.

Estos adultos también tienen la percepción de aguinaldo

El programa busca que los adultos mayores de 60 años puedan reincorporarse a empleos formales, aprovechando sus conocimientos y habilidades. Gracias a esta iniciativa, los trabajadores con Inapam no solo reciben un ingreso, sino que también tienen acceso a prestaciones legales como sueldo base, seguro social, vacaciones y, por supuesto, las utilidades correspondientes.

¿Cuándo se pagan las utilidades a los trabajadores con Inapam?

El momento del pago depende del tipo de empleador. Quienes trabajan para empresas o personas morales suelen recibir su pago antes del 30 de mayo, mientras que quienes colaboran con patrones individuales reciben las utilidades aproximandamente hasta el 29 de junio. Estos plazos permiten que los adultos mayores puedan planear sus finanzas y disfrutar del reconocimiento económico por su labor, manteniéndose activos y participativos en la vida laboral.

