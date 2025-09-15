Así puedes cambiar el titular del recibo de luz de la CFE
Si compraste o rentaste una vivienda, cambiaste de domicilio o el titular del servicio falleció, es importante actualizar el nombre de los recibos de luz ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El trámite es indispensable para evitar problemas legales y poder usar el recibo como comprobante de domicilio, y aquí en Unotv.com te decimos cómo hacerlo.
¿Cómo hacer el cambio de titular del recibo de luz en la CFE?
El proceso se realiza de manera presencial en los Centros de Atención a Clientes de la CFE. Para iniciar:
- Agenda una cita llamando al número 071
- Acude en el día y hora señalados a la sucursal más cercana con la documentación requerida
Requisitos para el cambio de titular del recibo de luz
Para completar la solicitud, deberás presentar:
- Identificación oficial vigente del nuevo titular
- Comprobante de domicilio reciente
- Constancia de RFC
- Fotografía de la lectura actual del medidor
- No tener adeudos en el pago de la luz
- Si representas a otra persona, copia de la identificación del representado
- En caso de fallecimiento del titular, documentos legales que acrediten vínculo familiar o propiedad
¿Por qué es importante cambiar el titular del recibo de luz?
El titular registrado es quien responde legalmente ante la CFE. Con los datos actualizados podrás:
- Reportar fallas en el suministro
- Realizar trámites como cancelación del servicio
- Usar el recibo como comprobante de domicilio en otros procesos oficiales
¿Cuándo hacer el trámite?
- Si compras o rentas una vivienda
- En caso de fallecimiento del titular
- Tras una mudanza o separación
Mantener actualizado tu recibo de luz no sólo evita contratiempos, también te da certeza jurídica sobre el servicio.