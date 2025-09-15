GENERANDO AUDIO...

Revisa los requisitos para el trámite. Foto: Getty Images/Cuartoscuro.

Si compraste o rentaste una vivienda, cambiaste de domicilio o el titular del servicio falleció, es importante actualizar el nombre de los recibos de luz ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El trámite es indispensable para evitar problemas legales y poder usar el recibo como comprobante de domicilio, y aquí en Unotv.com te decimos cómo hacerlo.

¿Cómo hacer el cambio de titular del recibo de luz en la CFE?

El proceso se realiza de manera presencial en los Centros de Atención a Clientes de la CFE. Para iniciar:

Agenda una cita llamando al número 071

Acude en el día y hora señalados a la sucursal más cercana con la documentación requerida

Requisitos para el cambio de titular del recibo de luz

Para completar la solicitud, deberás presentar:

Identificación oficial vigente del nuevo titular

Comprobante de domicilio reciente

Constancia de RFC

Fotografía de la lectura actual del medidor

No tener adeudos en el pago de la luz

Si representas a otra persona, copia de la identificación del representado

En caso de fallecimiento del titular, documentos legales que acrediten vínculo familiar o propiedad

¿Por qué es importante cambiar el titular del recibo de luz?

El titular registrado es quien responde legalmente ante la CFE. Con los datos actualizados podrás:

Reportar fallas en el suministro

Realizar trámites como cancelación del servicio

Usar el recibo como comprobante de domicilio en otros procesos oficiales

¿Cuándo hacer el trámite?

Si compras o rentas una vivienda

En caso de fallecimiento del titular

Tras una mudanza o separación

Mantener actualizado tu recibo de luz no sólo evita contratiempos, también te da certeza jurídica sobre el servicio.