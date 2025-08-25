GENERANDO AUDIO...

Así puedes tramitar el cambio de titular del recibo de luz. Foto: Cuartoscuro

El cambio de titular del recibo de la luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es un trámite que debe realizarse en caso de mudanza, renta o compra de una vivienda, o cuando fallece la persona titular. El trámite se realiza de manera presencial en los Centros de Atención a Clientes de la CFE.

¿Cómo tramitar el cambio de titular en el recibo de la CFE?

Para tramitar el cambio de titular en el recibo de la CFE se debe solicitar una cita en el Centro de Atención de Clientes de la CFE más cercano a tu domicilio. El número para agendar la cita es 071.

Una vez que tengas tu cita debes acudir a la sucursal de la CFE, en el día y hora marcada, con los documentos que se mencionan más adelante y así podrás completar este trámite.

Requisitos del trámite

Identificación oficial del nuevo titular

Comprobante de domicilio reciente

Constancia de RFC

Fotografía de la lectura actual del medidor

No tener adeudos en el pago del servicio de luz

Si actúa en representación de otra persona, debe llevar copia de la identificación del representado

En caso de fallecimiento del titular, presentar documentación legal que acredite vínculo o propiedad

¿Por qué es importante realizar el cambio de titular en el recibo de la CFE?

El titular del recibo es la persona que responde legalmente ante la CFE por el servicio de luz. Es importante actualizar esta información para evitarse problemas más adelante, además se podrán realizar trámites como reportar fallas o cancelar el servicio.

Además, con tus datos actualizados podrás utilizar el recibo como comprobante de domicilio cuando realices algún trámite.

El cambio de titular se debe realizar en los siguientes casos:

Compras o rentas una vivienda

Fallecimiento del titular

Separación o mudanza

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]