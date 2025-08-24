GENERANDO AUDIO...

Ve como recuperar tus semanas cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Cuando un trabajador atraviesa por un periodo de desempleo, puede hacer uso de sus recursos en la Afore como apoyo económico. Sin embargo, este retiro tiene una consecuencia directa, pues se descuentan semanas de cotización IMSS, lo que puede impactar en el futuro al momento de solicitar una pensión. La buena noticia es que existe un mecanismo para recuperarlas y aquí te contamos paso a paso cómo hacerlo.

Si realizaste un retiro parcial por desempleo, no todo está perdido. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) explican que es posible recuperar las semanas de cotización siempre que reintegres el dinero retirado. El procedimiento es sencillo y está disponible para todos los trabajadores que alguna vez hayan solicitado este beneficio.

¿Cómo recuperar semanas en el IMSS?

Solicita el reintegro de recursos en tu Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) La Afore te notificará el monto exacto que deberás reintegrar a tu cuenta individual Decide si quieres pagar la cantidad en una sola exhibición o en parcialidades Realiza el depósito en un plazo máximo de cinco días hábiles después de que tu Afore te lo indique Al concluir el proceso, recibirás un acuse de recibo y el IMSS será notificado para que las semanas de cotización te sean devueltas, de manera proporcional al monto reintegrado

Recuperar tus semanas cotizadas es clave para asegurar tu pensión en el futuro. Si retiraste dinero de tu Afore por desempleo, este es el momento ideal para devolverlo y garantizar que tu ahorro pensionario se mantenga en orden.

