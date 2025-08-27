¿Cómo registrarse para adquirir una Vivienda para el Bienestar en Infonavit?

GENERANDO AUDIO...

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció un nuevo esquema que busca acercar a miles de mexicanos al sueño de tener casa propia: “Vivienda para el Bienestar”. El programa, impulsado en coordinación con el Gobierno federal, está diseñado para trabajadores que perciben entre uno y dos salarios mínimos y aún no cuentan con patrimonio.

En esta primera etapa se entregarán viviendas de 60 metros cuadrados, con dos recámaras, sala-comedor, baño completo y espacio para servicios básicos. Los desarrollos inmobiliarios estarán ubicados estratégicamente en estados como Michoacán, Colima, Coahuila, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Sinaloa, garantizando seguridad y cercanía a hospitales, escuelas, comercios y áreas verdes.

¿Cómo registrarse para ser beneficiario de una Vivienda para el Bienestar en Infonavit?

Los derechohabientes interesados deben actualizar su información de contacto en el portal oficial del Infonavit, dentro de la sección Mi Perfil, o acudir directamente a las oficinas del Instituto. Una vez realizados los cambios, el organismo notificará por correo electrónico o vía telefónica a las personas que resulten seleccionadas para continuar con el proceso de crédito.

El objetivo de este plan nacional de vivienda es construir 1.5 millones de hogares durante el sexenio y brindar a más familias la oportunidad de dejar atrás la renta para formar un patrimonio propio. Con precios por debajo del mercado y créditos accesibles, el Infonavit busca transformar la vida de miles de trabajadores mexicanos.

Una de las principales novedades es la entrada en vigor del modelo T100, que reduce el requisito de mil 080 a sólo 100 puntos para iniciar el trámite de financiamiento. Este ajuste elimina la antigua barrera de precalificación y abre la puerta a que más trabajadores con ingresos bajos y medios puedan acceder a un crédito hipotecario.

