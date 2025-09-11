GENERANDO AUDIO...

Los símbolos en las pipas advierten de su peligrosidad. Fotos: Cuartoscuro

Las pipas que circulan en el país y transportan materiales o residuos peligrosos deben cumplir con la señalización establecida en el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

De acuerdo con la normativa, las unidades motrices, camiones, pipas, contenedores cisterna y recipientes intermedios para granel deben portar en ambos costados y en los extremos carteles o rótulos que identifiquen la sustancia o material transportado.

Estos elementos forman parte del sistema oficial que permite a los usuarios de la vía pública saber qué transporta una pipa y cuál es el riesgo asociado.

Ubicación de la señalización sobre el material transportado Foto Gobierno de México

Señalización en las pipas

Según la NOM-004-SCT/2008, las pipas, autotanques, carrotanques, tanques portátiles y demás unidades de autotransporte y ferrocarril deben portar carteles de identificación que adviertan sobre el riesgo que representan los productos peligrosos.

Los carteles son rótulos impresos, pintados o grabados que deben mostrar el contenido transportado, su riesgo primario, el número de Naciones Unidas (ONU) que identifica la sustancia y, en su caso, el riesgo secundario.

En la señalización se contemplan cinco símbolos básicos:

Flama: peligro de incendio Calavera y tibias cruzadas: peligro de envenenamiento Trébol esquematizado: peligro de radiactividad Líquidos goteando de tubos de ensayo sobre mano y metal: peligro de corrosión Bomba explotando: peligro de explosión

Señalización según el reglamento. Foto: Gobierno de México

También existen símbolos complementarios que refuerzan la información sobre la peligrosidad del material transportado:

Foto: Gobierno de México

Ubicación de los carteles en una pipa

Los carteles deben colocarse en la parte superior de las vistas laterales, anterior y posterior de las unidades de autotransporte.

En el caso de tractocamiones o camiones, el reglamento señala que el cartel debe colocarse en la parte frontal siempre que no obstruya la visibilidad del operador.

Para vehículos con doble semirremolque, la normativa indica que los carteles deben estar visibles en ambos remolques.

El sistema de colores y números en los carteles advierte sobre el grado de peligrosidad del material transportado.

“Transporta Material Peligroso”: leyenda opcional

Cuando una unidad porta la leyenda “Transporta Material Peligroso”, se trata de una medida opcional. Esta frase no forma parte del sistema oficial de identificación de unidades previsto por la norma.

Ejemplo: transporte de gas LP en pipas

En el caso de las pipas que transportan gas LP, la señalización incluye el número 1075, que corresponde al código internacional asignado por la ONU para identificar al Gas Licuado de Petróleo.

A este número se suma el dígito 2, que clasifica el tipo de peligro, en este caso relacionado con gases.

Una pipa de gas LP con su cartel correspondiente. Foto: Cuartoscuro

