GENERANDO AUDIO...

¿Cómo deben pagarte por trabajar el 16 de septiembre? Cuartoscuro

El 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, es un día de descanso obligatorio establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esto significa que los trabajadores tienen derecho a descansar con goce de sueldo; sin embargo, si tienen que laborar, deben recibir un pago especial.

¿El 15 y 16 de septiembre son días festivos?

El 15 de septiembre, fecha del Grito de Independencia, no está catalogado como día de descanso obligatorio en la LFT. Por ello, quienes trabajen ese día recibirán únicamente su salario normal, salvo que exista un acuerdo distinto con el empleador.

En contraste, el 16 de septiembre sí es feriado oficial. Todos los empleados tienen derecho a descansar con pago íntegro de su salario, y en caso de laborar, aplica un esquema de pago diferente.

¿Cómo se paga trabajar el 16 de septiembre?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, si un trabajador labora el 16 de septiembre, debe recibir:

Su salario normal correspondiente a ese día

Un salario doble adicional por el tiempo trabajado

En total, equivale a un sueldo triple por cada jornada.

Este derecho aplica sin importar el esquema de pago (diario, semanal, quincenal o mensual). Además, si la fecha coincide con un domingo, también corresponde la prima dominical del 25%.

Por ejemplo:

Si un trabajador gana 200 pesos diarios y labora un domingo 16 de septiembre, debe recibir 200 de su salario normal + 400 por el pago extra + 50 por prima dominical, lo que suma 650 pesos en total.

Multas y sanciones para empleadores

Los patrones que no cumplan con lo establecido en la LFT pueden ser sancionados con multas. La autoridad laboral supervisa el respeto de los derechos de los trabajadores en días de descanso obligatorio.

¿Qué hacer si no te pagan lo correspondiente?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ofrece orientación, conciliación y representación gratuita a trabajadores que no reciban el pago que marca la ley.

Los canales de contacto son:

Correo electrónico: quejasdelservicio@stps.gob.mx

Teléfono: 55-59-98-20-00 ext. 4470 y 44917

Días de descanso obligatorio en México

Además del 16 de septiembre, la Ley Federal del Trabajo contempla como feriados oficiales:

1 de enero

Primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

Tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo

1 de mayo

20 de noviembre

25 de diciembre

El día que se celebren elecciones federales

Conocer esta lista permite a los trabajadores identificar qué días generan el derecho a pago adicional en caso de laborar.