¿Cómo se reparte el agua del Cutzamala entre CDMX y Edomex?

El sistema Cutzamala abastece a zonas del Valle de México. Fotos: Cuartoscuro

El Sistema Cutzamala, integrado por presas, túneles, acueductos y plantas de bombeo que alimentan el Valle de México, está operando en niveles elevados. Según el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los embalses del sistema registran un almacenamiento de 95.58% de su capacidad consolidada.

Ese volumen —y cómo se bombea— determina qué alcaldías y municipios ven mejora real en su abasto.

Qué proporción del suministro aporta el Cutzamala

De acuerdo con Conagua, el Cutzamala aporta entre 10 y 15.5 metros cúbicos por segundo (m³/s) al Valle de México, lo que equivale aproximadamente al 25% del agua consumida en la región metropolitana. El resto proviene de acuíferos locales, pozos urbanos y del Sistema Lerma.

Este caudal se distribuye mediante una red de más de 320 kilómetros de acueductos y 7 plantas de bombeo, que trasladan el agua desde Michoacán y el Estado de México hacia la capital del país.

Alcaldías de la CDMX que reciben agua del Cutzamala

El suministro del sistema se destina principalmente a las siguientes 12 alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Venustiano Carranza

No todas las colonias de estas demarcaciones dependen exclusivamente del Cutzamala, ya que en varios casos se complementa con agua de pozos locales o de otros ramales de abastecimiento. La plataforma oficial “Agua en tu colonia” de Segiagua permite verificar la fuente por colonia y alcaldía.

Municipios del Edomex abastecidos por el Cutzamala

En el Estado de México, el sistema abastece de manera directa a 15 municipios:

Acolman

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Ecatepec

Huixquilucan

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Ocoyoacac

Tecámac

Tlalnepantla

Toluca

Tultitlán

Temoaya

Cuautitlán Izcalli.

Al igual que en la capital, el abastecimiento puede no encontrarse en todas las colonias.

En términos generales, alrededor del 60% del caudal del Cutzamala se dirige al Estado de México y el 40% restante a la Ciudad de México, aunque el reparto puede variar según la demanda y los niveles de almacenamiento en cada temporada.

Un sistema en equilibrio tras años de sequía

El actual 95.58% de llenado marca el punto más alto del Cutzamala desde 2019. Las autoridades mantienen monitoreo constante para evitar sobrepresión en la infraestructura y asegurar la distribución uniforme entre ambas entidades.

Aunque el sistema opera hoy en condiciones favorables, expertos advierten que la estabilidad dependerá del mantenimiento de presas y ductos, así como del uso racional del agua en las zonas urbanas.

