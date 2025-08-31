GENERANDO AUDIO...

Presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum rendirá el próximo lunes 1 de septiembre su Primer Informe de Gobierno, con el que dará a conocer los avances de su administración a 11 meses de haber asumido la Presidencia.

¿Dónde será el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum?

Ese día, la mandataria federal no hará entrega del documento oficial al Poder Ejecutivo, puesto que será la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, quien sea la encargada de llevarlo a la Cámara de Diputados.

Sheinbaum Pardo, en su lugar, dirigirá un mensaje a la nación desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

¿A qué hora será y dónde se transmitirá?

Se tiene previsto que el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum inicie a las 11:00 horas.

Será transmitido en cadena nacional de radio y televisión. También podrá seguirse a través de los canales oficiales del Gobierno de México y de la Presidencia en YouTube y redes sociales.

¿Habrá algún evento en el Zócalo por el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum?

La mandataria federal puntualizó que el evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México lo guardará para el 1 de octubre, fecha en la que cumple oficialmente un año de haber tomado posesión como presidenta de México.

Lunes 1 de septiembre, no habrá conferencia mañanera

El pasado jueves 28 de agosto, la titular del Ejecutivo adelantó cómo será su agenda del lunes 1 de septiembre. Precisó que si bien tendrá reunión con el Gabinete de Seguridad, no habrá conferencia mañanera.

“En la mañana vamos a ir al Gabinete de Seguridad, como todos los días. No habrá conferencia ese día. El lunes no habrá conferencia. A las 11:00 es el Informe es aquí en Palacio Nacional”, indicó Sheinbaum Pardo.

