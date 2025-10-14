GENERANDO AUDIO...

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) lanzó un programa especial para ayudar a las familias que más lo necesitan a conseguir una casa propia. Este apoyo ofrece créditos con 0% de interés, lo que significa que las personas no tendrán que pagar dinero extra por el préstamo.

Este programa busca apoyar principalmente a madres solteras, adultos mayores, personas indígenas y personas con discapacidad, además de otras familias que viven en situaciones difíciles o en zonas de riesgo.

¿Qué es el Programa de Vivienda en Conjunto?

El Programa de Vivienda en Conjunto tiene el objetivo de dar créditos sin intereses para que más personas puedan tener una casa digna. También busca mejorar viviendas antiguas o en mal estado y apoyar proyectos de construcción en terrenos seguros dentro de la Ciudad de México.

El INVI quiere que las familias beneficiadas tengan una vivienda segura, con servicios básicos y espacios adecuados, respetando el derecho a una vivienda que está en la Constitución Mexicana.

¿Qué tipos de apoyo existen?

El programa cuenta con diferentes modalidades, según las necesidades de cada familia:

Vivienda nueva: para construir casas nuevas en terrenos habitables y con servicios.

para construir casas nuevas en terrenos habitables y con servicios. Rehabilitación de vivienda: para mejorar casas antiguas, ya sean catalogadas (protegidas por el INAH o el INBA) o no.

para mejorar casas antiguas, ya sean catalogadas (protegidas por el INAH o el INBA) o no. Vivienda progresiva: para construir poco a poco, en etapas, hasta completar la casa.

para construir poco a poco, en etapas, hasta completar la casa. Adquisición de vivienda: para comprar una casa ya terminada.

para comprar una casa ya terminada. Arrendamiento con opción a compra: para rentar una casa por un tiempo y luego comprarla.

para rentar una casa por un tiempo y luego comprarla. Condominio familiar: para ayudar con los gastos de escriturar o dividir legalmente las viviendas familiares.

¿Quiénes pueden solicitar el crédito?

El INVI da prioridad a personas que tengan bajos ingresos o vivan en condiciones de vulnerabilidad. Los principales beneficiarios son:

Madres o padres solteros con hijos.

Mujeres jefas de familia.

Adultos mayores.

Personas indígenas.

Personas con discapacidad.

Familias que viven en zonas de alto riesgo o en inmuebles antiguos.

Requisitos principales

Para solicitar el crédito se necesita cumplir con algunos requisitos básicos:

Tener más de 18 años y vivir en la Ciudad de México.

y vivir en la Ciudad de México. No tener otra casa o departamento propio.

Tener ingresos bajos (de hasta cinco veces el salario mínimo ).

). En caso de personas mayores de 64 años, se puede incluir un coacreditado (alguien que apoye con el crédito).

También se debe presentar documentación como acta de nacimiento, identificación oficial, comprobante de ingresos, CURP, comprobante de domicilio y un estudio socioeconómico que el INVI realiza.

¿Qué beneficios tiene?

Las personas que sean aceptadas podrán obtener un crédito sin pagar intereses. Además, el INVI puede dar ayudas adicionales para completar el pago de la vivienda si los ingresos del solicitante son muy bajos.

Objetivo del programa

El propósito del INVI es que todas las familias de bajos recursos tengan una casa segura y propia. También busca que las viviendas sean construidas de manera sustentable, con materiales duraderos y en lugares con servicios públicos.

¿Dónde pedir más información?

Las personas interesadas pueden acudir directamente a las oficinas del INVI, ubicadas en la Ciudad de México, o consultar la página oficial del instituto para conocer los pasos y documentos que deben entregar.