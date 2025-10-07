GENERANDO AUDIO...

Vivienda para el Bienestar de Infonavit. Foto: Getty.

El Gobierno de México, a través de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), presentó durante la mañanera del lunes 6 de octubre los avances del programa Vivienda para el Bienestar de Infonavit, que busca facilitar el acceso a viviendas dignas para los trabajadores y sus familias.

Octavio Romero Oropeza, director del instituto, recordó que durante el sexenio actual se contempla la construcción de 1 millón 200 mil viviendas. Indicó que se prevé concluir el 2025 con la contratación de 302 mil 171 viviendas, lo que equivale al 25% de la meta.

Señaló que en algunas entidades ya se entregaron casas y se prevé que para el próximo mes se sumen más. Explicó, además, cómo son las casas de Vivienda para el Bienestar de Infonavit.

¿Cómo son las casas de Vivienda para el Bienestar de Infonavit?

El funcionario mencionó que las casas de Vivienda para el Bienestar de Infonavit contarán con espacios esenciales y materiales que garantizan su durabilidad.

Cada vivienda tiene una superficie de 60 metros cuadrados. Cuenta con un baño completo, dos habitaciones, una zona integrada de sala, comedor y cocina, así como un patio de servicio.

Foto: Captura de pantalla.

Foto: Captura de pantalla.

Además, todas las casas tienen conexión a todos los servicios, como agua potable, energía eléctrica y drenaje, cubriendo así las necesidades esenciales para una vida digna.

Romero Oropeza sostuvo que las viviendas contarán con piso firme, muros de block, techo de losa de concreto y ventanas de aluminio, elementos que buscan mejorar la calidad de vida y reducir los costos de mantenimiento a largo plazo.

Destacó, además, que el programa prioriza la planeación urbana, por lo que las viviendas estarán ubicadas en zonas con acceso a escuelas, centros de salud, transporte público y espacios recreativos, esto con la finalidad de fortalecer el desarrollo comunitario.

