¿Cómo son las casas del Infonavit con 100 puntos? Requisitos y beneficios del modelo T100

Son de 60 m2. Foto: Cuartoscuro

En 2025, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) sorprendió a millones de trabajadores al lanzar el esquema T100, un modelo que permite obtener casas mediante un crédito hipotecario con 100 puntos, muy por debajo de los 1080 que antes eran requisito. Desde su anuncio, una de las dudas más grandes ha sido: ¿cómo son las viviendas que se podrán comprar bajo este programa?

Así son las casas del programa T100 del Infonavit

Estas viviendas forman parte del Programa Vivienda para el Bienestar y están diseñadas para ofrecer un espacio digno y accesible a quienes ganan entre uno y dos salarios mínimos. Tendrán una superficie aproximada de 60 metros cuadrados y un precio cercano a los 600 mil pesos. Cada casa contará con:

Dos recámaras

Sala-comedor

Baño

Estacionamiento

Área de servicio

Los derechohabientes pueden consultar la oferta de viviendas en el portal infonavit.org.mx, donde deberán ingresar su NSS, correo y teléfono. Posteriormente, recibirán una llamada de Infonatel con la información de disponibilidad en su zona.

Este nuevo esquema introduce beneficios que simplifican el proceso de compra y amplían las oportunidades para los trabajadores:

Reducción de requisitos de 10 a 5

El Buró de Crédito negativo ya no es un impedimento (salvo si hay otro crédito activo)

Las aportaciones patronales atrasadas no afectan el puntaje

El crédito se otorga completo, sin recortes

El trámite se reduce de años a meses

Requisitos básicos para acceder a las casas del programa T100 del Infonavit

Para solicitar una vivienda bajo este esquema, se necesita:

Contar con 100 puntos en el sistema T100 Ser trabajador formal con aportaciones vigentes No tener otro crédito hipotecario activo Cumplir con un periodo mínimo de cotización reducido Que la vivienda elegida cumpla los criterios del Programa Vivienda para el Bienestar

