¿Cómo te afecta la reforma a la Ley de Amparo?

La reforma a la Ley de Amparo nos afecta a todos, con ejemplos muy claros, el doctor en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martín Reyes, nos explica porqué.



Si la autoridad dice que tu casa está mal construida y necesita demolerla, un juicio de amparo te protegía, pero con la reforma, será más difícil que un juez te otorgue una suspensión.

“…si en el transcurso del proceso tiran la casa y luego al año o a los dos hay una sentencia muy bonita que dice que tenías razón, que no tenían que tirar a tu casa, pues de muy poco te sirve esa sentencia porque ya se generó una afectación irreparable…” Javier Martín Reyes

Si la Unidad de Inteligencia Financiera congela tus cuentas acusándote de cualquier delito, será más difícil que un amparo te ayude a tener acceso a tu dinero.

“…a una persona a la que le congelan indebidamente su cuenta tendría que demostrar que sus recursos son lícitos para que no se le congele la cuenta. Bueno, esto es un poco el mundo al revés…” Javier Martín Reyes

Un ejemplo más, esto pasará si el Servicio de Administración Tributaria dice que tú le debes impuestos.

“…Hoy lo que se dice es que en esos casos el amparo se puede presentar hasta el final, ya cuando hay una convocatoria incluso al remate, es decir, ya cuando el gobierno empieza o pretende vender los bienes con los cuales se quiere quedar con esa deuda…” Javier Martín Reyes

Además, está la discusión sobre la aplicación retroactiva, algo que no estaba contemplado en la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“…Déjame utilizar la metáfora, decir que no se vale cambiar las reglas del juego cuando ya empezó el partido, ni a medio tiempo ni en el minuto 60. Si un partido empezó con una regla, se tiene que jugar con esas reglas…” Javier Martín Reyes

Colegas de Martín Reyes, que participaron en las audiencias públicas en la Cámara de Diputados, coincidieron en que la reforma contiene riesgos para los más vulnerables.

“… en el caso de Grace Elizalde, una niña con epilepsia refractaria, Cofepris negó la importación de su tratamiento, negó una importación sanitaria, fue gracias a una suspensión que pudo acceder a su medicina y potencialmente salvar su vida…” Andrés Aguinaco Gómez Mont

“…el juez que ayer nos dio una suspensión para que la niña tenga acceso a esta medicina, pues podría decir oye, es que esto es en contra del interés colectivo, porque ese dinero que cuesta esa medicina se puede utilizar para otro tratamiento”. Luisa Conesa

Los especialistas advierten muy difícil que se pueda frenar una reforma tan regresiva.