Paso a paso para tramitar la cédula profesional. Foto: Getty Images.

Tramitar la cédula profesional en México ahora será más sencillo. La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que desde este 2025 el proceso se podrá realizar totalmente en línea, sin necesidad de acudir a oficinas, como parte de la estrategia de digitalización del gobierno federal.

El nuevo sistema está disponible en el portal oficial www.gob.mx/cedulaprofesional, gestionado por la Dirección General de Profesiones (DGP).

¿Quiénes pueden tramitar la cédula profesional?

El trámite digital aplica para egresados de:

Técnico profesional

Licenciatura

Posgrado

De instituciones públicas y privadas de todo el país.

¿Cuáles son los requisitos y cómo tramitar la cédula profesional?

Para obtener la cédula digital necesitas:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Firma electrónica (e.firma) del SAT

Tarjeta bancaria para el pago de derechos

Además, si terminaste tu carrera antes de 2018, deberás pedir a tu universidad el registro electrónico de tu título o contactar directamente a la DGP para completar el proceso.

Para tramitar el documento sigue estos pasos:

Entrar al portal – www.gob.mx/cedulaprofesional

Realizar la búsqueda de la cédula ingresando la CURP y datos personales

Llevar a cabo el pago de derechos

Descargar el documento

Más de 800 mil cédulas digitales en 2025

De acuerdo con la SEP, este año se espera emitir más de 800 mil cédulas profesionales digitales y registrar alrededor de un millón de títulos.

Desde 2018, se han entregado más de 4 millones de cédulas digitales, la mayoría en carreras de Derecho, Contaduría y Administración. Sin embargo, también destacan áreas como Ciencias de la Salud (18 %) y nuevas disciplinas tecnológicas (21 %), entre ellas Logística, Biotecnología y Nanotecnología.

Cédula física sigue vigente

La SEP aclaró que las cédulas físicas anteriores siguen siendo válidas. Quienes la extraviaron o prefieran el formato digital pueden hacer el trámite en línea sin problema.

Además, ahora también se podrán solicitar en línea:

Carta de pasante (desde el séptimo semestre)

Constancia de no sanción

Autorización de título en trámite, que permite ejercer legalmente mientras concluyes la titulación

Trámites más rápidos

Otra innovación es que la actualización de planes de estudio y verificación de RVOE se hará en máximo 15 días, reduciendo los plazos que antes tardaban hasta seis meses.

Con ello, la SEP busca agilizar el reconocimiento de estudios y facilitar el acceso a los documentos oficiales que permiten a miles de profesionistas ejercer en México y en el extranjero.