Cómo tramitar la CURP Biométrica y qué documentos necesitas

Módulo para tramitar la CURP Biométrica ya funciona en CDMX.

Con la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, inicia una nueva era de identificación para los mexicanos, en la cual un sólo documento juntará varios datos de los portadores para ayudar a facilitar trámites y prevenir la suplantación de identidad.

El documento entró en vigor el 16 de octubre y tramitarlo es sencillo, aunque debes tener en cuenta que necesitarás programar una cita y llevar varios documentos, además de disponer de un poco de tiempo para los registros de los datos biométricos que conformarán la CURP.

Agenda la cita para obtener la CURP biométrica

El trámite de la CURP biométrica requiere agendar una cita en la página oficial del Registro Nacional de Población (Renapo), dentro del apartado “Registro de Datos Biométricos para la CURP”.

Una vez ingresado, el sistema mostrará un calendario con fechas disponibles para acudir al módulo correspondiente. El trámite es gratuito y actualmente se encuentra en fase piloto.

Requisitos y documentos obligatorios para la CURP biométrica

Para tramitar la CURP biométrica es necesario presentar:

Acta de nacimiento certificada y actualizada

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, licencia o cartilla militar)

(INE, pasaporte, cédula profesional, licencia o cartilla militar) CURP tradicional validada ante el Renapo

ante el Renapo Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

con antigüedad no mayor a tres meses Correo electrónico activo

Documento impreso de confirmación de cita

Durante la cita, el personal capturará huellas dactilares, escaneo del iris, fotografía facial y firma electrónica del solicitante.

Dónde realizar el trámite en la Ciudad de México

En la Ciudad de México, el módulo habilitado se ubica en Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, donde se concentran las pruebas iniciales de registro de datos biométricos.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, se prevé que el próximo año el servicio se amplíe a módulos del Registro Civil y oficinas estatales en todo el país.