Compra de Banamex, “una muy buena noticia”: Claudia Sheinbaum

Sheinbaum se dice feliz por la venta de Banamex. Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó la transacción entre Citigroup y el empresario mexicano Fernando Chico Pardo para la compra del 25%de Banamex.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional este jueves 25 de septiembre, Sheinbaum informó que un día antes del anuncio oficial fue contactada tanto por Citi como por Chico Pardo para ser informada sobre los detalles de la operación.

Sheinbaum fue informada previo al anuncio de la compra

La mandataria señaló que sostuvo una videollamada con representantes de Citi y con Fernando Chico Pardo el día anterior al anuncio público de la operación. Ahí le compartieron los términos generales de la transacción que permitirá que parte de Banamex regrese a inversionistas mexicanos.

“Es un empresario mexicano de buena reputación, llegaron a un buen acuerdo, entiendo con Citi, me buscaron para informarme, eso es importante que se sepa, el día anterior tuve una videollamada con ellos para que me informaran lo que iban a anunciar al otro día. Banamex regresa a un empresario mexicano en una transacción legal que comienza a darse en un 25 por ciento, yo considero que es una muy buena noticia”, declaró Sheinbaum.

¿Cómo se dio la compra de Banamex?

La compra del 25% de Banamex por parte de Chico Pardo se anunció recientemente y está valuada en aproximadamente 42 mil millones de pesos (unos 2 mil 300 millones de dólares).

El acuerdo contempla la adquisición de cerca de 520 millones de acciones ordinarias de Grupo Financiero Banamex y deberá autorizarse por las autoridades regulatorias. Se prevé que la transacción quede concluida en la segunda mitad de 2026.

Con este movimiento, a Fernando Chico Pardo se le nombrará presidente del Consejo de Administración de Banamex. Mientras que Manuel Romo continuará como director general del banco.