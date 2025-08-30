Comuneros aseguran que Noroña compró casa en zona prohibida de Tepoztlán

GENERANDO AUDIO...

Comuneros indican que casa de Noroña estaría en área protegida. Foto: Cuartoscuro

Comuneros de Tepoztlán, Morelos, denunciaron que la casa del senador Gerardo Fernández Noroña fue construida en un predio adquirido de manera irregular y dentro de una área natural protegida, donde está prohibido edificar viviendas.

El presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Félix Cuevas, confirmó que la propiedad no cuenta con uso de suelo y se encuentra dentro del Parque Nacional El Tepozteco y del Corredor Biológico Chichinautzin.

“Ese predio es irregular… el paraje donde está su casa es un área natural protegida. Aquí en Tepoztlán tenemos decretos, una carpeta básica y una resolución presidencial”, declaró Cuevas.

Comuneros piden restitución del predio

Los comuneros fueron convocados a una asamblea para determinar si se inicia un juicio ante el Tribunal Agrario con el fin de restituir el predio a la comunidad. Sin embargo, la primera reunión no alcanzó quorum, por lo que se lanzó una segunda convocatoria para el domingo 7 de septiembre, en la que se espera la participación de la mayoría de comuneros.

“La restitución tendría que solicitarla la asamblea general de comuneros reconocidos. Solo de esa forma puede proceder”, explicó Cuevas.

No solo Noroña, vecinos protestan por construcciones irregulares

El presidente del Comisariado señaló que no es el único caso, pues otros políticos, artistas y empresarios han adquirido terrenos en condiciones irregulares, construyendo hoteles, cabañas y hasta pozos clandestinos.

“No es solamente el senador, hay mucha gente que está de esa forma irregularmente”, afirmó.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Casa en Tepoztlán de Gerardo Fernández Noroña fue adquirida de manera irregular]

Durante esta tarde, vecinos se manifestaron en los alrededores de la vivienda del legislador y colocaron una lona de protesta.

“Aquí se está violando el derecho a la titularidad del bien, porque son imprescriptibles, inembargables e indivisibles, y corresponden al pueblo de Tepoztlán”, dijo don Rubén, comunero del municipio.

Será en la asamblea del próximo 7 de septiembre cuando se decida si el caso será llevado a juicio para la restitución del predio al pueblo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]