Con 17 mil mdp invertidos, el plan carretero 2025 avanza 60% en todo el país

Foto: Cuartoscuro

El Programa de Infraestructura Carretera 2025 presenta un avance del 60%, informó el Gobierno de México a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). El proyecto representa una inversión de 17 mil millones de pesos y cuenta con 70 frentes de trabajo activos, donde laboran 6 mil trabajadores y mil 700 máquinas.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el avance refleja una buena planeación y ejecución. “Es muy importante. Vamos a cerrar bien el año”, afirmó y destacó que las obras impulsan la conectividad nacional y mejoran la movilidad entre comunidades.

Además, la mandataria explicó que las obras carreteras forman parte de una estrategia de desarrollo regional, como el Plan General Lázaro Cárdenas, que busca fortalecer la infraestructura en zonas como la Mixteca baja.

El titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, agregó que además del programa principal se intervienen ocho autopistas con una inversión mixta de 14 mil millones de pesos.

Obras destacadas del Programa Carretero 2025

El plan se divide en tres bloques:

Obras de continuidad: En Sinaloa y Durango , la carretera San Ignacio–Tayoltita está concluida; en Chiapas , el Puente Rizo de Oro tiene un 82% de avance; y en Quintana Roo , el Puente Nichupté registra 87% y concluirá en diciembre.

En , la carretera San Ignacio–Tayoltita está concluida; en , el Puente Rizo de Oro tiene un 82% de avance; y en , el Puente Nichupté registra 87% y concluirá en diciembre. Ejes prioritarios: Comprenden 193 km con inversión de 10 mil mdp , como las carreteras Cuautla–Tlapa (48%), Tamazunchale–Huejutla (25%), Bavispe–Nuevo Casas Grandes (49%) y Macuspana–Escárcega (60%).

Comprenden con inversión de , como las carreteras Cuautla–Tlapa (48%), Tamazunchale–Huejutla (25%), Bavispe–Nuevo Casas Grandes (49%) y Macuspana–Escárcega (60%). Puentes y distribuidores viales: Con 1,800 mdp, se desarrollan 21 obras, entre ellas la Glorieta de las Mujeres Libres (75%) y el Puente Jojutla, que entra en operación este 9 de octubre.

En Guerrero, el programa contempla 68 puentes: 21 en reparación menor, 2 ampliaciones y 45 en construcción, de los cuales cuatro ya están concluidos.

