Fotos: Cuartoscuro

El Senado de la República aprobó en comisiones la nueva Ley Aduanera, con una reserva que establece que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, a fin de que en los próximos meses se elabore su reglamentación y se eviten conflictos operativos en el sistema aduanal.

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez (Morena) explicó que este periodo servirá para adecuar el nuevo marco normativo y dar certidumbre al sector.

“Se hará toda la nueva reglamentación para esta ley, que era una cuestión que tenía muy preocupado al gremio de los aduaneros; si entraba en vigor con un reglamento anterior, hubiera generado muchos problemas”, precisó.

Desde la mayoría parlamentaria, legisladores de Morena destacaron que la reforma busca combatir la corrupción, la evasión fiscal, el contrabando y la subvaluación, fenómenos que afectan la recaudación y la equidad tributaria.

"Ha habido un incremento de operaciones en comercio exterior, y esta ley busca combatir la evasión y el contrabando que tanto dañan al sistema fiscal", señaló el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Críticas de la oposición a la nueva Ley

Senadores del PAN, PRI y grupos independientes manifestaron su rechazo al dictamen, al considerar que criminaliza la labor de los agentes aduanales mientras exime de responsabilidad a los funcionarios federales.

“Estamos de acuerdo en reformar las aduanas, pero no con una ley que castiga a los agentes y deja intacto el pozo más grande de corrupción del país, el huachicol”, advirtió Raymundo Bolaños Azocar, del PAN.

Por su parte, Erik Iván Jaimes Archundia, senador sin grupo parlamentario, alertó que la revisión obligatoria del 100% de contenedores podría generar cuellos de botella y desabasto de mercancías, especialmente en sectores sensibles como el farmacéutico.

El PRI, a través de la senadora Mely Romero Celis, denunció que la reforma viola principios constitucionales, como la presunción de inocencia y la no retroactividad de la ley.

“Permite suspender a un agente sólo por estar bajo investigación, sin sentencia, y reduce la vigencia de patentes sin definir temporalidad”, sostuvo.

El dictamen fue aprobado con 19 votos a favor y 9 en contra y será enviado al Pleno del Senado para su discusión y eventual aprobación definitiva.