Con 83 votos a favor y 38 en contra, el Senado de la República aprobó en lo general los artículos no reservados de la minuta que reforma la Ley de Amparo, uno de los temas más debatidos en la actual legislatura.

La votación se realizó este miércoles por la tarde, en medio de posturas encontradas entre legisladores de oposición y del bloque oficialista. El documento fue turnado al Ejecutivo para su promulgación.

Antes, la Cámara de Diputados introdujo una modificación en la que se precisó que no habrá retroactividad en la aplicación de la norma.

La reforma a la Ley de Amparo avanza en el Congreso

Horas antes, la minuta había sido aprobada en la Cámara de Diputados durante la madrugada y enviada al Senado para continuar su trámite legislativo.

La Mesa Directiva de la Cámara Alta recibió el documento y lo turnó a las comisiones de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos, donde se analizó antes de su discusión en lo particular.

La reforma busca modificar diversos artículos relacionados con la suspensión de actos de autoridad y los efectos de los juicios de amparo, con el objetivo —según sus impulsores— de evitar el uso político o empresarial de este recurso legal.