La Comisión Permanente del Senado concluyó este miércoles entre fuertes acusaciones de traición a la Patria lanzadas entre oficialistas y oposición, tras declaraciones de la senadora panista Lilly Téllez a la cadena Fox de Estados Unidos.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que en otros tiempos estas declaraciones habrían merecido severas consecuencias:

“…Sean hombrecitos y asuman lo que dicen, porque eso que dicen es traición a la Patria, con todas sus letras se llama traición a la Patria, y si viviéramos en el siglo 19 serían pasados por las armas en el Cerro de las Campanas…”

Por su parte, la panista Margarita Zavala apuntó contra quienes, dijo, entregan al país al crimen organizado:

“…con qué cara reclaman ustedes los que son, que han sido obsequiosos y cómplices del mayor enemigo de México, que es el crimen organizado…”

El coordinador tricolor, Manuel Añorve, calificó como traidor a quien saluda de mano a la mamá de “El Mayo” y cuestionó decisiones del gobierno federal durante detenciones de su hijo (del “Chapo”) en Sinaloa.

Durante la sesión, Lilly Téllez expresó su compromiso con México, aunque la intervención de Noroña no permitió escuchar toda su declaración:

“…celebro que ya hacemos temblar a los ‘tiranos morenarco’, celebro, queridas familias mexicanas, yo les prometo que ante estos hijos de Victoriano Huerta seguiremos defendiendo a México…”

Al cierre del debate, el panista Federico Döring reprochó los ataques de Noroña hacia mujeres diputadas y periodistas:

“…porque es tan poco hombre que calumnia a Azucena Uresti sin que esté presente…”

El morenista respondió con desafío:

“… Ciertamente, dejaré la presidencia el 31 a la media noche y el primero de septiembre estoy a sus órdenes, diputado Döring, a sus órdenes, en el terreno que quiera…”

La sesión terminó con la convocatoria a otra reunión extraordinaria el próximo viernes.

