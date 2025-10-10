Con “albazo”, diputados iniciarán audiencias de la Ley de Amparo

GENERANDO AUDIO...

En la Cámara de Diputados o alguien se equivocó, o alguien quiere madrugar, o alguien miente. El miércoles, en la reunión de las comisiones de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, se votó y se acordó que el lunes, la Jucopo definiría las fechas de audiencias públicas sobre la reforma a la Ley de Amparo.



Sin embargo, por la noche, en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados se publicó que las audiencias se realizarán el viernes 10, sábado 11 y lunes 13 de octubre. Esto, sin que se consultara a los diputados. De inmediato, la oposición acusó de albazo o madruguete.

Esta tarde, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, confirmó lo publicado en la Gaceta Parlamentaria, y además, adelantó que el lunes por la tarde el dictamen será aprobado en comisiones.

“No hay ninguna sorpresa, lo saben los coordinadores, por cierto, he platicado con todos los coordinadores, a nadie he sorprendido y lo único que querían ellos es que no se diera un albazo el mismo día y en la tarde se aprobara, y es lo que se está haciendo, creo que son tres audiencias y son las comisiones las que lo determinaron y aprobaron”

Ricardo Monreal Ávila / presidente de Jucopo, Cámara de Diputados

La oposición reaccionó y al adjetivo de “albazo”, le agregó otros.

“Queremos manifestar nuestra consternación por esta marranada legislativa que pinta de cuerpo entero la visión de justicia que tiene el gobierno de Morena y sus sicarios legislativos, esta trampa, esta argucia, este albazo en contra de los ciudadanos”

Federico Döring / diputado del PAN

“Se están construyendo una serie de argumentos falaces, se extrapolan ideas, se extrapolan ejemplos, y se están aprovechando de que no toda la comunidad, no todo el país está atento a este tema, y por eso mismo lo quieren en el sabadazo”

Rubén Moreira Valdez / coordinador del PRI, Cámara de Diputados

Por lo pronto, luego de 20 horas de haberse anunciado, empezó a funcionar el micrositio para inscribirse a las audiencias. Ricardo Monreal sentenció que será el martes 14 de octubre, en una doble sesión, cuando el pleno discuta y vote la reforma a la Ley de Amparo.