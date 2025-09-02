GENERANDO AUDIO...

FOTO: Agustín Velasco

El 1 de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó la ceremonia “Apertura de las Puertas de la Justicia para el Pueblo de México”, un evento simbólico que marca la instalación de la nueva Corte y la incorporación de los nuevos ministros.

La apertura fue significativa, con este evento, la SCJN busca reforzar su vínculo con la ciudadanía y dar inicio a una nueva etapa en la vida institucional del país.

Bajo la frase floral: “Hacia una reconciliación de la justicia con el pueblo”, Aguilar Ortiz, dijo que la apertura de esta puerta es un símbolo a la atención al pueblo y la búsqueda de la justicia.

“Aquí inicia la nueva Suprema Corte abierta y de cara al pueblo… La apertura de la puerta principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta puerta ha estado cerrada en los últimos años y para nosotros abrirla tiene un significado muy especial. Una puerta siempre sirve para recibir con amabilidad y con el corazón abierto a los visitantes y en este caso a los que claman y exigen justicia”.

“Hoy al abrir la puerta no solo es un acto simbólico sino es una invitación para que todos y todas los que requieran la atención de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de mañana tendrán las puertas totalmente abiertas y los ministros y ministras estaremos atentos para atender a todos y a todas”.

Un símbolo de la nueva Corte

La ceremonia no solo fue un acto protocolario, sino también un gesto de apertura hacia la sociedad. La presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la sesión solemne subrayó la relevancia institucional del momento, en el que la SCJN inicia funciones con nuevos ministros y un nuevo periodo de trabajo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Las puertas de bronce de la SCJN

La entrada principal de la Suprema Corte está adornada por una imponente puerta de bronce pulido, de tres toneladas y media, obra del escultor Ernesto Tamariz. Su estilo corresponde al art-decó y resalta por cuatro fajas simétricas con figuras en alto relieve que evocan momentos clave de la historia de México.

Estas representaciones incluyen:

La Evangelización durante el Siglo XVI

La República Federalista (1824)

La Reforma

México Moderno e Institucional

El diseño fue pensado como un recordatorio visual de la evolución del país, desde sus raíces coloniales hasta la conformación del México contemporáneo.