GENERANDO AUDIO...

Reconocimiento a 70 años de servicio notarial

La Lotería Nacional presentó el billete del Sorteo Superior No. 2860 para festejar el 70 aniversario del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, resaltando su labor en favor de la seguridad jurídica en el país.

Durante el evento, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el presidente del Colegio, Ricardo Vargas Navarro, destacaron que este billete es un reconocimiento al trabajo de las y los notarios que durante siete décadas han dado certeza legal y servicio a la sociedad.

Olivia Salomón afirmó que este cachito “multiplicará el homenaje” a la trayectoria del notariado, recordando que su función es clave para la justicia y la vida social. Además, subrayó que el billete es un reconocimiento nacional a quienes integran este gremio, marcado por la unidad y el compromiso con la legalidad.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

En su participación, Ricardo Vargas Navarro agradeció a la Lotería Nacional por honrar al gremio con este sorteo que inmortaliza 70 años de servicio, ética y compromiso social, y resaltó que las y los notarios son de “territorio, no de escritorio”.

La diputada Olga Sánchez Cordero también estuvo presente y destacó que la Lotería Nacional ayuda a fortalecer la memoria colectiva del país, ahora al inmortalizar el trabajo del notariado mexicano. Señaló que la labor de este gremio acerca soluciones legales a la población, como lo demuestran las caravanas itinerantes en distintas entidades.

Premios y detalles del Sorteo Superior 2860

El Sorteo Superior No. 2860 tendrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, con una bolsa total de 51 millones de pesos en premios. Se llevará a cabo el viernes 10 de octubre a las 20:00 horas y será transmitido en vivo por YouTube en el canal Sorteos Tradicionales.

Ya están disponibles los 2 millones 400 mil cachitos, a la venta en todo el país y en miloteria.mx. Cada cachito cuesta $40 pesos, mientras que la serie completa tiene un precio de $800 pesos.

Al evento acudieron también Luz Verónica Morales Alfaro, presidenta de la Comisión de Economía del Colegio, y Jorge Alfredo Ruiz del Río Escalante, decano del mismo.