Con el Cutzamala acercándose al lleno total, ¿qué medidas se toman?

Autoridades afirman que el Sistema Cutzamala es seguro: Foto: cuartoscuro

El nivel del Sistema Cutzamala se encuentra este lunes en 96.79%, acercándose a su capacidad máxima. Las principales presas que lo integran muestran los siguientes niveles: Villa Victoria 95.22%, Valle de Bravo 95.77% y El Bosque 95.54%.

Este sistema aporta cerca del 25% del agua que se consume en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que su operación y seguridad son esenciales para garantizar el suministro diario.

Seguridad y capacidad de desfogue del sistema

De acuerdo con las autoridades, el Cutzamala es uno de los sistemas más seguros del país, diseñado para evitar riesgos ante niveles altos de agua. En caso necesario, el exceso puede desfogarse hacia arroyos y ríos cercanos, reduciendo presión sobre las presas.

Además, se puede regular la presión de distribución a los hogares, lo que permite ajustar el suministro sin comprometer la infraestructura ni el servicio.

Cutzamala ya igualó niveles de 2018

El máximo histórico del sistema se registró en octubre de 2018, cuando alcanzó 98.77% de su capacidad. Aquella situación derivó en ajustes temporales en la distribución y monitoreo constante de las presas.

Actualmente, las autoridades mantienen una vigilancia permanente, asegurando que el suministro de agua a los millones de usuarios del Valle de México no se vea afectado, mientras se aplican medidas preventivas para evitar desbordamientos.

Medidas preventivas y recomendaciones

Entre las acciones que se pueden implementar se incluyen ajustes de presión en la red de distribución, desfogue controlado a cuerpos de agua cercanos, y monitoreo constante de niveles y compuertas.

Informes oficiales señalan que el sistema está preparado para mantener la seguridad de la población ante cualquier eventualidad.

