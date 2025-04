Con misa en la Basílica de Guadalupe y bandera a media asta, lamentan la muerte del Papa Francisco

En la Basílica de Guadalupe, la bandera del Vaticano y los corazones católicos ondearon a media asta luego de confirmarse el fallecimiento del Papa Francisco. Este lunes, fieles acudieron al recinto para expresar su pesar por la partida del primer Papa latinoamericano.

Desde primeras horas, fieles católicos acudieron a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, para presentar ofrendas al Papa Francisco. Las muestras de afecto incluyeron veladoras, flores y cartas colocadas en diversos puntos del templo.

Octavio, uno de los visitantes, expresó su sentir tras la pérdida del líder religioso, destacando que “es como parte de la familia, estamos de luto, nuestro padre, nuestro dirigente, por eso es que le vamos a dejar una vela, así como si pudiera estar uno al lado de él, velarlo, estar con él”.

Durante su visita a la Basílica de Guadalupe, Irma compartió que el Papa Francisco había enfrentado problemas de salud en los últimos meses: “Lamentablemente se fue el Papa, ya llevaba un tiempo enfermo, y también era muy triste verlo enfermo y que estaba luchando por salir adelante, siempre con mucha fe y mucho entusiasmo”.

A los pies de la imagen de Juan Pablo Segundo, los fieles ofrecieron un último adiós al pontífice. Paola, otra visitante, destacó la fortaleza espiritual que une a los mexicanos en momentos de duelo, así como que “la fe que tenemos todos los mexicanos nos hace venir a este momento tan triste para nosotros”.

María también compartió sus palabras sobre el Papa Francisco: “Es muy triste, todos estamos muy tristes, porque fue un Papa, me encantó su modo de ser”.

En el recinto mariano, el cardenal primado de México, Carlos Aguiar Retes, presidió una misa especial en honor al Papa Francisco, durante la cual expresó gratitud por el pontificado del líder de la Iglesia católica.

El cardenal también recordó la conexión personal del Papa Francisco con la Basílica de Guadalupe, citando una anécdota vivida durante la visita del pontífice.

“El Papa Francisco pidió y estuvo frente a nuestra madre y me dijo él ‘Carlos, no me di cuenta del tiempo que pasé hasta que fueron por mí y me dijeron ¡santo padre, la multitud está esperándolo! y tuve que dejar a nuestra madre’. Por eso este es el lugar del Papa Francisco y por ello hoy aquí ante nuestra madre le pedimos por su llegada a la casa del padre”

Carlos Aguiar Retes / cardenal primado de México