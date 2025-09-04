GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer los avances de los 17 proyectos de infraestructura hídrica en distintas regiones de la República Mexicana que ayudarán a fortalecer la distribución y captación del agua.

Conagua presenta avances de 17 obras hídricas

En la conferencia mañanera de este jueves 4 de septiembre, Efraín Morales, titular de Conagua, destacó que estas 17 obras, que incluyen la creación de nuevas presas de agua, acueductos, obras de protección, nuevos acuíferos, redes troncales y la distribución de agua, no sólo buscan atender las problemáticas actuales, sino ofrecer soluciones a largo plazo.

“Estos proyectos están desarrollados con una visión de largo plazo, que nos van a ayudar no únicamente a resolver los problemas que se están viviendo actualmente, sino sobre todo son proyectos que plantean soluciones para los siguientes 20, 30, 40 años, según sea el caso”, dijo el funcionario.

Estados beneficiados

Informó que las obras se localizarán en diversas entidades del país, sin incluir al estado de Chihuahua, que quedó fuera de esta fase de inversión. La selección de los lugares respondió, dijo, a estudios de disponibilidad, necesidad de atención prioritaria y condiciones técnicas para ejecutar las obras.

Los proyectos se desarrollan en: Tamaulipas, Colima, Guanajuato, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Sonora, Baja California, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Tabasco.

Obras iniciadas y próximas a comenzar

Por su parte, el Subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA, Felipe Zataráin, destacó que, hasta el momento, hay ocho obras que ya iniciaron su construcción y agregó que la próxima semana se pondrán en marcha tres más.

Inversión y beneficio a millones de mexicanos

La inversión en el periodo 2025-2030 será de 122 mil 600 millones de pesos, de los cuales 15 mil millones de pesos ya se invirtieron este 2025. Con estos proyectos hídricos, se contempla beneficiar a más de 36 millones de mexicanos.