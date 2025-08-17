GENERANDO AUDIO...

Las lluvias de este año están marcando un punto de recuperación en la disponibilidad de agua en México. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 27 de las 210 presas más importantes del país ya se encuentran al 100% de su capacidad de almacenamiento.

En total, el volumen de agua de estos embalses alcanzó 63 mil 029 millones de metros cúbicos al 11 de agosto, lo que representa un 50% de llenado a nivel nacional. Además de las 27 presas al máximo, otras 65 mantienen niveles de entre 75% y 100%, y 56 están entre 50% y 75%.

Uno de los sistemas clave para el centro del país, el Cutzamala —integrado por El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria—, reporta un promedio de 64.8% de almacenamiento, con 506.79 millones de metros cúbicos. Esto significa 28.3% más agua que en la misma fecha de 2024, cuando el sistema apenas acumulaba 285.59 millones.

En el desglose, El Bosque se encuentra en 52.4%, Valle de Bravo en 76.4% y Villa Victoria en 53.6%.

El repunte hídrico coincide con el informe del Servicio Meteorológico Nacional, que entre el 1 de enero y el 10 de agosto contabilizó 386.8 milímetros de lluvia, 1.4% por encima del promedio histórico.

Con este panorama, Conagua destacó que la recuperación de los embalses fortalece el abasto para la población y los sectores productivos, enmarcado en su estrategia de gestión sustentable del agua.