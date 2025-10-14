Conapred inaugura la exposición ”19 por el 19”
Como parte de la conmemoración del Día Nacional por la Igualdad y No Discriminación, (19 de octubre), el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred), inauguró el lunes 13 de octubre la exposición informativa ”19 por el 19”.
Objetivos de la exposición
- Promover la conciencia sobre la importancia de la inclusión y la no discriminación
- Fomentar un ambiente de respeto y dignidad para toda las personas
Contenido de la exposición
La muestra se compone por 14 ilustraciones y mensajes que ejemplifican la diversidad humana y la inclusión en espacios públicos, así como el acceso sin exclusión a todas las garantías.
Estará disponible del 13 al 31 de octubre en las vitrinas de transbordo de las Líneas 1 y 2 de la estación Pino Suárez del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.
La Jornada Nacional por la Igualdad y No Discriminación
La exposición forma parte de la Jornada Nacional por la Igualdad y No Discriminación, una agenda de diversas actividades que encabezará Conapred durante 19 días a partir del 13 de octubre.
Cada gráfico busca sensibilizar sobre el respeto a los derechos humanos, al mismo tiempo que invita a la población a identificar la discriminación, prevenirla y denunciarla ante Conapred.
Títulos de las ilustraciones
Los títulos que podrán apreciar son los siguientes:
- Próxima parada: la primera línea del metro que te lleva directo a la igualdad
- Discrimina cuando… Un concepto claro sobre qué es la discriminación, identifícala y denuncia
- 19 por 19: Una invitación a sumarse a la Jornada Nacional por la Igualdad y No Discriminación en redes sociales. ¡Prepárate para una selfie!
- Servicios sin discriminación: Historias y experiencias de personas y grupos que han sido discriminados, la diversidad y promoción de la inclusión en todas sus formas
- Mis derechos me acompañan: Una muestra fotográfica del trabajo de Conapred en territorio. Más escritorio, menos territorio
- Tururu: La estación de la inclusión
- La igualdad y no la discriminación: Un derecho humano
- México es Diversidad, Inclusión y Derechos: Retratos que muestran la diversidad humana de nuestro país
- Conapred está contigo: Se ofrecen los servicios de Conapred
- Comunicación sin discriminación: Mensajes que contrarrestan las narrativas excluyentes
- Conapred: ¿qué es la Conapred?
- ¿Te discriminaron?: Las vías legales para presentar una queja ante Conapred
- México es Diversidad, inclusión y Derechos
- La diversidad nos enriquece: Se muestra un vagón que representa la diversidad que aborda todos los días y recorre con inclusión