Conapred inaugura la exposición ”19 por el 19”

Inauguración de exposición “19 por el 19” Foto:Conapred

Como parte de la conmemoración del Día Nacional por la Igualdad y No Discriminación, (19 de octubre), el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred), inauguró el lunes 13 de octubre la exposición informativa ”19 por el 19”.

Objetivos de la exposición

Promover la conciencia sobre la importancia de la inclusión y la no discriminación

Fomentar un ambiente de respeto y dignidad para toda las personas

Contenido de la exposición

La muestra se compone por 14 ilustraciones y mensajes que ejemplifican la diversidad humana y la inclusión en espacios públicos, así como el acceso sin exclusión a todas las garantías.

Estará disponible del 13 al 31 de octubre en las vitrinas de transbordo de las Líneas 1 y 2 de la estación Pino Suárez del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

La Jornada Nacional por la Igualdad y No Discriminación

La exposición forma parte de la Jornada Nacional por la Igualdad y No Discriminación, una agenda de diversas actividades que encabezará Conapred durante 19 días a partir del 13 de octubre.

Cada gráfico busca sensibilizar sobre el respeto a los derechos humanos, al mismo tiempo que invita a la población a identificar la discriminación, prevenirla y denunciarla ante Conapred.

Títulos de las ilustraciones

Los títulos que podrán apreciar son los siguientes: