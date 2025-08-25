Conavi 2025: ¿dónde tramitar el certificado de no propiedad?

GENERANDO AUDIO...

El certificado de no propiedad; un documento que pide Conavi. Foto: Cuartoscuro

El registro para el programa de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi 2025) finalizó, por ello, a partir del 26 de agosto podrás consultar tu folio en el sitio oficial. En caso de que aparezca, prepara tus documentos, entre ellos el certificado de no propiedad.

¿Qué documentos solicitarán?

“En la segunda fase, recibirás una visita domiciliaria por parte de la conavi_mx o de los servidores de la nación de la Secretaría del Bienestar, con el objetivo de completar tu Cédula de Diagnóstico y verificar si puedes continuar en el proceso”, informó la Conavi en un mensaje en redes sociales.

Acta de nacimiento

Comprobante de ingresos

Comprobante de estado civil

Certificado de no propiedad

Carta de no derechohabiencia

Y si aplica, certificado de discapacidad

¿Dónde tramitar el certificado de no propiedad?

Para sacar el certificado de no propiedad tendrás que asistir al Registro Público de la Propiedad más cercano a tu domicilio, te darán un documento y realizarás la petición. En algunos casos, por ejemplo, en Puebla, tendrás que entrar a la ventanilla digital. Buscar dicho trámite y seguir los pasos. El costo es de 370 pesos.

Cada entidad tiene sus características, así que hay que estar atentos.

Recuerda que el personal de la Conavi 2025 te contactará por teléfono para realizar la visita, por lo que ten preparados tus documentos.

El programa, en su primera etapa, abarca a los estados de:

Baja California

Sonora

Durango

Guanajuato

Zacatecas

Colima

Michoacán

Nayarit

Hidalgo

Querétaro

Guerrero

Morelos

Puebla

Tlaxcala

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Yucatán

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]