GENERANDO AUDIO...

FOTO: UNO TV

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) dio inicio a la tercera etapa del programa Vivienda Bienestar, mediante el cual se otorgarán apoyos de hasta 600 mil pesos para facilitar el acceso a una vivienda a familias que se encuentran en situación vulnerable.

El registro comenzó el pasado 20 de octubre de 2025 y se realiza de manera personal y gratuita en los módulos oficiales instalados en distintas regiones del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que este programa forma parte de la estrategia nacional para que mujeres y hombres de 18 a 64 años puedan tener una vivienda, especialmente quienes viven en situación vulnerable.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

¿Cuándo y dónde se puede hacer el registro?

Las personas interesadas pueden consultar el mapa interactivo en el sitio conavi.gob.mx, donde se muestra el módulo más cercano, los horarios y las fechas de atención.

Estos módulos atienden en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, aunque el horario puede cambiar según el municipio.

Si aún no hay un módulo en tu localidad, la Conavi pidió estar al pendiente, ya que se abrirán más puntos en las siguientes etapas del programa.

Requisitos para obtener el apoyo

Para participar, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 64 años de edad .

. Tener ingresos familiares menores a dos salarios mínimos .

. No tener casa propia .

. No haber recibido antes un apoyo de vivienda .

. No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda.

Además, se pedirá presentar original y copia de estos documentos:

Identificación oficial vigente (INE o equivalente).

(INE o equivalente). CURP actualizada .

. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

El registro se hace solo de forma presencial en los módulos oficiales, donde personal capacitado revisará los documentos y entregará un folio de registro, que será necesario para continuar con el proceso.

¿Quiénes tienen prioridad?

La Conavi informó que se dará prioridad a los siguientes grupos de población:

Mujeres jefas de hogar.

Personas adultas mayores.

Personas con discapacidad.

Integrantes de pueblos indígenas.

Habitantes de zonas prioritarias o de bajos recursos.

Evaluación y resultados

Después del registro, la Conavi revisará las solicitudes en un máximo de 20 días hábiles.

Luego, se publicará una lista preliminar de personas preseleccionadas en el sitio www.gob.mx/conavi y en lugares visibles de las comunidades participantes.

Las personas seleccionadas recibirán una llamada, mensaje o WhatsApp para agendar una visita domiciliaria, donde se verificará la información y, si es necesario, se pedirá documentación adicional.

La Conavi reiteró que todos los trámites son gratuitos y que no existen gestores autorizados para realizar el registro.

El único medio válido para participar en el programa es de manera presencial en los módulos oficiales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.