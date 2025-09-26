Conavi amplía plazo de visitas domiciliarias para el programa de vivienda

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Con el objetivo de garantizar que todas las personas preseleccionadas reciban atención y puedan continuar en el proceso de selección, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) anunció que ampliará el plazo de las visitas domiciliarias del Programa de Vivienda para el Bienestar.

La dependencia reiteró que este programa forma parte de la estrategia del Gobierno de México para garantizar el derecho a una vivienda adecuada. El objetivo es que cada vez más familias mexicanas accedan a una solución habitacional que mejore su calidad de vida.

¿Hasta cuándo amplió la Conavi el plazo de visitas domiciliarias?

Aunque la Conavi dio a conocer, hacer unos días, que ampliaba el plazo de visitas domiciliarias a cargo de personal autorizado de la Secretaría de Bienestar, no precisó las fechas en las que se podrán hacer.

La primera fase del proceso estuvo previsto del 8 al 20 de septiembre de 2025, en donde personal del bienestar haría las visitas domiciliarias a las personas preseleccionadas.

Documentación requerida

La Conavi recordó a la ciudadanía que es indispensable contar con la documentación completa al momento de la visita, ya que de ello depende avanzar en el programa.

Los documentos solicitados son:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

(no mayor a tres meses) Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos

o carta de declaración de ingresos Comprobante de estado civil (acta de matrimonio, constancia de concubinato o constancia de soltería)

(acta de matrimonio, constancia de concubinato o constancia de soltería) Certificado de no propiedad

En su caso, certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud

emitido por una institución pública de salud Carta de No Derechohabiencia (formato bajo protesta de decir verdad)

En situaciones de matrimonio, concubinato o similar, la documentación deberá presentarse por ambas personas.

Canales de información

Para conocer más detalles sobre el programa, la Conavi puso a disposición de la ciudadanía sus canales oficiales: