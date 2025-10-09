GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Hernán Bermúdez Requena obtuvo una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión por delincuencia organizada, otorgada este 7 de octubre de 2025 por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Estado de México.

El fallo fue emitido por el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, quien determinó que Bermúdez deberá quedar a disposición del órgano de amparo solo respecto a su libertad personal, ya que permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez.

“Los efectos de la presente determinación tienen vigencia hasta en tanto, se comunique a las responsables la determinación

que apoya en definitiva al juicio principal de este asunto. En el entendido, que para que surta efecto la medida suspensional decretada, no se fija garantía alguna dada la forma en que se concede”, se puede leer en el documento.

Juez concede suspensión definitiva a Bermúdez Requena

Según la resolución del juicio de amparo 878/2025-I-A, la medida cautelar no implica su liberación, sino que suspende los efectos adicionales de la orden de captura mientras se analiza el fondo del caso.

El juez citó los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, que permiten esta figura cuando el afectado ya está privado de su libertad por otro proceso penal. Bermúdez enfrenta además una causa penal (212/2025) en Tabasco, donde se le impuso prisión preventiva.

El tribunal aclaró que no se fijó garantía económica, y que la suspensión no impide que continúe el proceso penal en su contra.

FGR y autoridades señaladas en el expediente

En el expediente se detalla que la suspensión se dicta contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio y de la Fiscalía General de la República (FGR).

También se menciona a la Agencia de Investigación Criminal y a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, aunque esta última no ha rendido informe previo, por lo que se programó una nueva audiencia para el 23 de octubre de 2025.

El documento ordena elaborar una versión pública del fallo conforme a la Ley de Transparencia, para que pueda ser consultada en el portal del Consejo de la Judicatura Federal.

Reiteran la suspensión otorgada

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal, con residencia en el Estado de México, declaró infundado el recurso de revisión que interpuso la Fiscalía General de la República (FGR) para impugnar la suspensión provisional que otorgó el Juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad pública de Tabasco y presunto líder del grupo criminal “La Barredora”.

“El juez de distrito está diciendo que en el dado caso que se ejecute la orden de aprehensión quede a su disposición en el lugar de reclusión y a las de las autoridades jurisdiccionales para la continuación del procedimiento, esto es, no implica que se esté diciendo que a través de esta suspensión”, afirma Ricardo Garduño Pasten, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado.



De acuerdo con él, no hay alguna cuestión que pudiera ocasionarle un agravio al Ministerio Público y, además, “los efectos dados a la suspensión son estrictamente apegados a lo que dice la Ley de Amparo, mi propuesta es que se declare infundado este recurso”.

Con esta resolución, Bermúdez Requena seguirá preso en el Altiplano, pero su orden de aprehensión queda suspendida mientras avanza el juicio de amparo

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]