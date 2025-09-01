Concluye Senado la toma de protesta de 875 nuevos integrantes del Poder Judicial

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

A la 1:30 horas de este martes 2 de septiembre, el Senado de la República concluyó con la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) que resultaron electos el pasado 1 de junio.

En total rindieron protesta 875 de 877 nuevos juzgadores:

9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

15 magistrados de salas regionales del TEPJF

5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial

462 magistrados de circuito

384 jueces de distrito

La magistrada Claudia Valeria Delgado Urbi del Circuito Ocho en Materia Civil y del Trabajo con sede en Coahuila, así como el juez de distrito Francisco Alejandro Reséndiz Venegas del Circuito 22 en Materia Laboral con sede en Querétaro, no se presentaron al recinto legislativo y rendirán protesta al cargo en fecha por definir.

Por falta de candidaturas quedaron vacantes tres cargos, además de una vacante a juez de distrito del Circuito Uno en materia administrativa en la Ciudad de México, sin resolución judicial para su asignación.

Clausurada la sesión, después de poco más de cuatro horas, la Mesa Directiva del Senado de la República convocó inmediatamente a una segunda sesión ordinaria para cumplir con el requisito constitucional de realizar dos sesiones por semana. Una vez agotado el orden del día, se convocó a la tercera asamblea del nuevo periodo ordinario hasta el martes 9 de septiembre.