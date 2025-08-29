Concluyó proceso de Elección Judicial, el INE cumplió: Taddei

GENERANDO AUDIO...

Este jueves 28 de agosto, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, declaró concluido el proceso de elección del Poder Judicial, defendiendo que el instituto cumplió con la responsabilidad que le fue encomendada.

En conferencia de prensa, Taddei aseguró que el INE sacó adelante la elección en tiempo récord, con recursos limitados y sin experiencia previa en este tipo de procesos, destacando la capacidad técnica-operativa del personal que participó.

La consejera presidenta sostuvo que el instituto actuó dentro de los plazos fijados por la Reforma Judicial, pese a las dificultades logísticas y presupuestales. Subrayó que la experiencia del INE fue clave para que la elección llegara a su conclusión.

Durante la sesión de este jueves, el Consejo General del INE entregó constancias de mayoría a 15 candidaturas que inicialmente no habían cumplido con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución.

La consejera Dania Ravel recordó que la reforma en materia judicial incluyó criterios de promedio académico que algunos aspirantes no acreditaron.

El consejero Martín Faz advirtió que no podía respaldar un acto que, en sus palabras, “ignora la Constitución”, al permitir que personas sin los requisitos puedan asumir cargos en el Poder Judicial. Otros consejeros también expresaron su preocupación sobre el precedente que sienta este proceso.

Con la conclusión formal de la elección, corresponde al Poder Judicial recibir a los nuevos integrantes electos. El debate sobre la elegibilidad de candidaturas y los efectos de la Reforma Judicial se mantiene abierto entre especialistas y consejeros electorales.