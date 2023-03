Condena AMLO quema de figura de Norma Piña en mitin del Zócalo; reprocha acto similar con piñata suya

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la quema de una figura de Norma Lucía Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante el mitin que realizó el sábado en el Zócalo capitalino por el aniversario de la Expropiación Petrolera.

Desde Chiapas, durante su conferencia mañanera de este lunes, el mandatario pidió a sus seguidores no hacer ese tipo de expresiones, pues reiteró que “éste es un movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico”.

“Sí condeno esos actos, no hace falta, tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos, además nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer, y nosotros no podemos actuar de la misma manera, hay que ser respetuosos”

Asimismo, a dos días del evento en el que celebró los 85 años de la nacionalización de la industria petrolera, AMLO afirmó que no deben realizarse ese tipo de actos, a la vez que recalcó que “hay formas de protestar sin llegar a esos extremos, ¿no? Eso es lo que yo opino”, a lo que agregó que ese tipo de hechos son propios de los “conservadores”.

Y es que aseguró que en la última marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) quemaron varias figuras, entre ellas alguna de él, por lo que destacó que en ningún caso debería ocurrir eso.

“No hay que darles motivos a los conservadores, porque y ven cómo son, muy hipócritas. No estoy seguro, pero en la marcha que hicieron los reaccionarios hace poco también quemaron unas figuras, ¿qué figuras eran? ¿una mía también? No me di cuenta, no me di por enterado, pero no debe de pasar eso, en ningún caso, pero cuando quemaron mi figura no salió en la prensa, ¿verdad? Nadie se quejó”

Andrés Manuel López Obrador / presidente de México