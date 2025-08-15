La “Mañanera” se realizará en Chetumal este 15 de agosto

GENERANDO AUDIO...

La “Mañanera” de este viernes se llevará a cabo en la capital de Quintana Roo.

La Conferencia Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta de México, se trasladará este viernes 15 de agosto de 2025 a Chetumal, Quintana Roo, evento que tiene un cambio tanto de horario como de sede habitual. La transmisión en vivo comenzará a las 7:00 am hora del centro de México y 8:00 am hora local de Quintana Roo.

Esta conferencia es parte de las giras de trabajo del Gobierno de México para acercar la comunicación oficial a diferentes regiones del país, llevando el formato de rueda de prensa a comunidades fuera de la capital. Desde este espacio, se abordarán temas de interés nacional, avances de programas sociales, infraestructura y seguridad en el sureste mexicano.

Cambio de sede y horario

A diferencia de las ediciones habituales realizadas en Palacio Nacional, la conferencia de este viernes se llevará a cabo en la capital de Quintana Roo. El horario también se ajusta debido a la diferencia de huso horario, de modo que la cobertura nacional se mantenga en tiempo real.

La Mañanera del Pueblo es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que busca fortalecer la comunicación directa entre el Gobierno Federal y la ciudadanía. Su realización en diferentes estados permite visibilizar problemáticas y avances locales desde el propio territorio.

