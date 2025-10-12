Confirman 41 muertos y 27 desaparecidos por lluvias en 4 estados

GENERANDO AUDIO...

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó que 41 personas han perdido la vida tras las intensas lluvias registradas en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. El organismo también informó que 27 personas continúan desaparecidas, mientras avanzan las labores de búsqueda en las zonas afectadas.

De acuerdo con el reporte oficial, Veracruz es el estado con más víctimas, con 15 fallecidos, seguido de Hidalgo, donde se registraron 16 muertes. En Puebla murieron 9 personas, y en Querétaro, una. Las autoridades no detallaron a qué entidades corresponden los 27 desaparecidos, pero confirmaron que las brigadas locales y federales siguen con los operativos de rescate.

Autoridades mantienen operativos de búsqueda y apoyo

La CNPC informó que los equipos de emergencia continúan en campo, brindando apoyo y acompañamiento a las familias afectadas. Las lluvias han provocado deslaves, desbordamientos de ríos y daños en caminos, lo que complica las labores de acceso a comunidades rurales.

En coordinación con autoridades estatales y municipales, Protección Civil realiza evaluaciones de daños y mantiene alertas preventivas por posibles lluvias adicionales en las próximas horas.

La dependencia federal pidió a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar circular por zonas de riesgo.