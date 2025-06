Con la asistencia de 89 senadores y 266 diputados, este lunes quedó instalado el Congreso General en el Palacio Legislativo de San Lázaro para dar inicio al periodo extraordinario de sesiones, el cual, se estima, concluirá el próximo 2 de julio.

En la Cámara de Diputados, se abordarán los siguientes temas:

En tanto, en el Senado, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, informó que los trabajos serán ininterrumpidos, incluso durante fines de semana, y que el número de iniciativas podría llegar a 22.

En conferencia de prensa, el legislador de Morena indicó que la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión sí será aprobada, mientras que la relativa a Desapariciones aún no tiene consenso.

“La Ley de Telecomunicaciones yo tengo la impresión que saldrá; Desapariciones no estoy cierto, pero he insistido en que no especulemos”, agregó.