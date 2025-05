Congreso va al TEPJF para impugnar 26 candidaturas; 18 ligadas al crimen

GENERANDO AUDIO...

Congreso va al TEPJF para impugnar 26 candidaturas. Foto: Cuartoscuro

Los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado anunciaron una batalla jurídica en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para retirar 26 candidaturas de la elección judicial, al considerar que 18 de ellas estarían presuntamente relacionadas con el crimen organizado.

Esperarán resolución del INE, pero van al TEPJF

El diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara Baja, aseguró que se mantendrán a la espera de la resolución del INE, pero ya se analizan acciones jurídicas.

“Nosotros esperaremos la determinación del INE, en todo caso y lo que he platicado con el presidente Noroña es que lo único que nosotros podemos referir en todo caso qué acción jurídica se toma y nada más, decir más allá de eso implicaría no adecuarnos a lo que dice la Constitución y la ley”, expresó.

Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sostuvo que las impugnaciones se han usado para golpear el proceso electoral, aunque reiteró que ya hicieron lo que les correspondía.

“Si el INE se da por muerto, vamos al Tribunal Electoral… y si tampoco decide, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer”, declaró.

Se deslindan de filtraciones de candidatos

Fernández Noroña negó haber difundido los nombres de los candidatos impugnados y responsabilizó a quien haya hecho pública la información.

“Nosotros no hicimos público ningún dato, quien lo haya hecho público es su responsabilidad, no nos vayan a después a acusar que estamos llamando indirectamente a no votar por las personas que nosotros consideramos no son idóneas”, dijo.

Denuncia red de jueces corruptos en Tamaulipas

En otro tema, Gutiérrez Luna denunció la existencia de una “cofradía de jueces y magistrados corruptos” en Tamaulipas, mencionando directamente al juez Juan Fernando Alvarado López, quien otorgó un amparo a Francisco García Cabeza de Vaca para ser candidato a diputado federal, a pesar de una resolución previa del TEPJF.

Confían en justicia en la próxima elección

Pese a las impugnaciones y denuncias, el legislador de Morena se mostró optimista sobre la próxima elección judicial del 1 de junio.

“No vamos a ver aberraciones. Jueces y magistrados que lleguen estarán comprometidos con la justicia”, afirmó.