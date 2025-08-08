Congreso tendrá la última palabra en la reforma electoral, afirma Monreal

GENERANDO AUDIO...

El Congreso de la Unión tendrá la última palabra en la configuración y, en su caso, aprobación de la reforma electoral, aun cuando la Comisión que encabeza Pablo Gómez convoque a foros de trabajo, advirtió el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.

“Nosotros al final no nos desesperamos, ni nos precipitamos; si nos solicitan, seguramente los diputados de todos los grupos parlamentarios optarán por ir, o no, a estos foros de debate; pero esa misma reforma que se proponga mediante una iniciativa del Ejecutivo tendrá que llegar aquí y nosotros tendremos que ampliar la discusión. “Estamos conscientes de que lo que se logre concretar, acordar, consensuar en esta comisión tendrá que ser presentado a alguna de las dos cámaras para su aprobación o no”

Ricardo Monreal / coordinador diputados de Morena

Mientras que, para el vicecoordinador de los diputados de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, el tema clave es la representación proporcional.

“El criterio básico es la representación de las minorías, no debe escamotearse, este es un principio irrenunciable; puede haber muchísimos esquemas de plurinominales plenas, de una combinación mayoría-primera minoría plurinominales, pero creo que el principio básico es la representación de las minorías en las Cámaras del Congreso. “Yo la verdad es que no le veo sentido a que el Senado tenga una lista nacional, en la Cámara de Diputados sí, porque la Cámara de Diputados es la representación del pueblo, el Senado es la representación de las entidades”

Alonso Ramírez Cuellar / vicecoordinador diputados Morena

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Por lo pronto, el PRI ya declinó participar en los foros.

“Eso es destruir el sistema electoral, es quitar la competencia; no les gusta la competencia electoral y por eso nosotros habremos de denunciar y señalar que están rompiendo el régimen democrático y tú no puedes participar en una farsa, en una simulación”

Alejandro Moreno Cárdenas / senador del PRI

Además, Morena alertó que, para concretar la reforma constitucional en materia electoral, existen plazos fatales que no pueden prolongarse hasta después de febrero de 2026.