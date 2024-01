Consejeros del INE señalan excesos del Tribunal

La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que avaló la facultad de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, para mantener en áreas clave del organismo a encargados de despacho, exasperó las diferencias entre consejeros.



La consejera presidenta negó que le hayan dado “manga ancha”.

“Ni más atribuciones ni menos atribuciones que las que tenemos, lo único que hizo es confirmar y dar certeza a lo que actualmente existe normativamente en el Instituto”. Guadalupe Taddei | Consejera presidenta del INE

Por el contrario, el consejero Martín Faz aseguró que la determinación de los magistrados no resuelve la falta de acuerdos para designar encargados de direcciones ejecutivas y unidades técnicas.

“En este caso con la resolución del Tribunal pues yo creo que nos deja en una situación en la que no se resuelve, aunque si bien es cierto existe la posibilidad de seguir llegando a acuerdos y yo en lo personal intentaré hacerlo, la realidad es que la situación prevalece”. Martín Faz | Consejero electoral INE



En el mismo sentido opinó la consejera Carla Humphrey.

“Podrían haber revocado lisa y llanamente sin ponerse creativos e inventar cosas que no están en Ley, que no están en reglamento, incluso desconociendo el reglamento interior del INE que recordemos las encargadurías no están reconocidas ni en la Constitución ni en la Ley” Carla Humphrey | Consejera electoral INE



Sin embargo, Guadalupe Taddei defendió la figura.

“Las encargadurías no son producto de una decisión unilateral, es producto de una no votación por un perfil que reúne todos los requisitos establecidos en la Ley”. Guadalupe Taddei | Consejera presidenta del INE

Las y los consejeros electorales en contra de la determinación del Tribunal hicieron votos por el diálogo.

“Haría votos porque entre nosotros pudiéramos fortalecer el consenso y la cordialidad, creo que eso va a ayudar muchísimo a la gobernanza del instituto”. Dania Ravel | Consejera electoral INE





Sin embargo, Guadalupe Taddei cuestionó la viabilidad de hacer cambios a unos meses de la elección presidencial.

“¿Es posible ahorita cambiar encargadurías? ¿Es posible lograr acuerdos en este momento? ¿Es sano para el desarrollo del proceso? ¿Es correcto a cuatro meses y medio hacer cambios en las titularidades? Esas son las valoraciones que se están haciendo. Quiero la garantía del proceso electoral”. Guadalupe Taddei | Consejera presidenta del INE