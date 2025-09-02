Consejo Nacional de Seguridad acuerda búsqueda de personas y fortalecer Policías

GENERANDO AUDIO...

Personas desaparecidas y fortalecimiento de policías. Foto: AFP

Homologar la estrategia nacional de seguridad a sus leyes locales, fue el compromiso que asumieron las 32 entidades del país durante la Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que se realizó en Palacio Nacional.

¿Cuáles fueron los acuerdos para la seguridad en México?

Refuerzo de policías locales

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que el futuro de la seguridad en México depende, en gran medida, de las corporaciones locales. Por ello, afirmaron que van a fortalecer esas instituciones.

“El 96% de los delitos pertenecen al fuero común, eso significa que el futuro de la seguridad en México depende en gran medida del fortalecimiento de las Policías estatales y de las Policías municipales, pues son la primera línea de contacto con la ciudadanía y quienes enfrentan directamente los retos de la seguridad en cada comunidad… Necesitamos garantizar que las 32 policías estatales cuenten con un estado de fuerza óptimo que les permita operar en favor de la ciudadanía”, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Para lograr el fortalecimiento de sus elementos de seguridad, gobernadores como Pablo Lemus, de Jalisco, solicitaron mayor flexibilidad en la ley de disciplina financiera para contratar más elementos en seguridad y fiscalías.

“Pedirle si nos echan la mano con la Secretaría de Hacienda… si nos piden la contratación de más elementos para el área de seguridad y para el área de fiscalía, nada más que nos den esa flexibilización en la ley de disciplina financiera”, Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Acuerdo Nacional de Búsqueda de Personas

El Consejo aprobó también el Acuerdo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, con dos ejes principales:

Incrementar las capacidades institucionales de investigación y búsqueda

Fortalecer la gestión forense y eliminar rezagos en la Base Nacional de Información Genética

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, adelantó que en un plazo de 30 días se creará la metodología para integrar la Base Nacional de Carpetas de Investigación en materia de personas desaparecidas, lo que favorecerá al primer eje.

“El Secretariado de Ejecutivo creará la metodología para la Base Nacional de Carpetas de Investigación en Materia de Personas Desaparecidas, que también mandata la reforma a la ley en materia de desaparición en un plazo de 30 días naturales a partir de la publicación de este acuerdo, con ello, las fiscalías deberán integrar y actualizar su información conforme a esta metodología”, Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Mientras que, en el segundo eje, relativo al incremento de las capacidades de gestión forense, Figueroa destacó la eliminación del rezago en información en el Banco Nacional de Datos Forenses a más tardar en julio del siguiente año.

“Las entidades federativas a través de las fiscalías y procuradurías eliminarán el rezago de información de la Base Nacional de Información Genética en el Banco Nacional de Datos Forenses a más tardar el último día hábil de julio de 2026”, Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública

La CURP Biométrica como pieza clave

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación, informó que la CURP biométrica será clave en el nuevo modelo de identificación y búsqueda de personas.

“Vamos a usar la Clave Única de Registro de Población la CURP biométrica como una herramienta no sólo de identidad, sino de búsqueda de desaparecidos o no localizados y se consolidará así un nuevo modelo donde los estados juegan un papel muy importante, ya que tienen registros civiles, son los solicitamos mantener la información actualizada”, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Nueva ley contra la extorsión

Además, las y los gobernadores también se sumaron a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre una nueva ley para atacar la extorsión.

“En qué consiste, esencialmente que se persiga de oficio la extorsión, es algo en lo que avanzó en su momento Michoacán, qué ventaja tiene o qué que no recae en la víctima de extorsión el tener que denunciar, se permite que a partir de la denuncia anónima pueda perseguirse, es obligación del Estado Mexicano perseguir la extorsión”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México