Instituto Mexicano del Seguro Social. Foto: Cuartoscuro

Si eres trabajador y necesitas conocer el número de semanas cotizadas ante el IMSS, este documento te explica paso a paso cómo obtener tu Constancia de Semanas Cotizadas de manera rápida y gratuita, tanto en línea como de forma presencial.

¿Qué es la constancia de semanas cotizadas del IMSS?

La Constancia de Semanas Cotizadas es un documento informativo que permite a los derechohabientes del IMSS conocer cuántas semanas de trabajo han sido registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta información es clave para trámites como la pensión o verificaciones de antigüedad laboral.

Cómo obtener tu constancia de semanas cotizadas en línea

El IMSS ofrece un trámite digital que puedes realizar las 24 horas del día, los 365 días del año, desde cualquier lugar con acceso a internet. Para ello, necesitas:

Número de Seguridad Social (NSS)

CURP

Correo electrónico

Puedes consultar tu constancia en línea en la página oficial del IMSS: Consulta Constancia de Semanas Cotizadas

Cómo realizar el trámite de manera presencial

Si prefieres acudir directamente a las oficinas del IMSS, debes acudir a la Subdelegación que te corresponda, de lunes a viernes, en días hábiles, de 8:00 a 15:30 horas. Los documentos necesarios son:

Número de Seguridad Social (NSS)

CURP

Identificación oficial vigente , como: Credencial para votar Pasaporte vigente Cartilla del Servicio Militar (no mayor a 10 años) Cédula profesional con fotografía Matrícula consular Tarjeta de identidad de ciudadanos extranjeros Forma migratoria vigente con fotografía

, como:

Nota: La credencial para votar es opcional, basta con que esté vigente.

Recomendaciones antes de realizar el trámite

La constancia mostrará las semanas cotizadas hasta la fecha de solicitud

Si cuentas con las semanas necesarias para solicitar una pensión , debes acudir a tu Unidad de Medicina Familiar

, debes acudir a tu Evita errores en la documentación; tachaduras o enmendaduras pueden invalidar el trámite

El uso indebido de la información constituirá fraude, según el Artículo 314 de la Ley del Seguro Social

Si tu NSS presenta inconsistencias, acude a la Subdelegación para su aclaración

presenta inconsistencias, acude a la Subdelegación para su aclaración Para representación legal, se debe acreditar mediante instrumento público o carta poder

Para dudas o soporte sobre este trámite, puedes comunicarte al Centro de Contacto IMSS:

Teléfono: 800 623-2323

Más información y contacto: http://www.imss.gob.mx/contacto

