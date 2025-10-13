GENERANDO AUDIO...

La Constancia de Situación Profesional permite verificar datos. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) modernizó el sistema del Registro Nacional de Profesionistas (RNP) con una plataforma digital renovada que permite consultar, verificar y descargar documentos académicos de forma más rápida y segura.

Entre las nuevas funciones destaca la posibilidad de obtener la Constancia de Situación Profesional, un documento electrónico oficial que acredita la información registrada en el RNP y, en algunos casos, puede sustituir la cédula profesional para trámites específicos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

¿Qué es la Constancia de Situación Profesional?

De acuerdo con la SEP, la Constancia de Situación Profesional acredita los datos de un profesionista registrados ante el RNP, incluyendo:

Nombre completo del titular.

Institución de egreso.

Título obtenido.

Estatus de la cédula profesional.

El documento incorpora además un código QR que garantiza su autenticidad y puede utilizarse para verificar estudios, competencias o microcredenciales emitidas por instituciones certificadas por la SEP.

¿Cómo obtener la Constancia de Situación Profesional?

El trámite es gratuito y completamente en línea. Puede realizarse en cualquier momento desde el sitio oficial del Registro Nacional de Profesionistas, siguiendo estos pasos:

Ingresar a https://www.gob.mx/cedulaprofesional Buscar por nombre o número de cédula profesional. Seleccionar la opción “Descargar Constancia de Situación Profesional”. El sistema generará un archivo PDF con firma electrónica y código de verificación.

No es necesario acudir a oficinas ni presentar documentos físicos.

¿Para qué sirve la Constancia de Situación Profesional?

Este documento permite acreditar estudios y formación profesional ante empleadores, instituciones educativas y procesos de certificación, sin necesidad de mostrar la cédula física.

También resulta útil para egresados que aún están en proceso de titulación o que necesitan comprobar competencias laborales mientras gestionan su cédula definitiva.

Con esta actualización, la SEP busca fortalecer la digitalización de trámites educativos, mejorar la seguridad de los registros profesionales en línea y brindar mayor confianza y rapidez a los usuarios.