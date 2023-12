Contienda presidencial siempre ha sido un tema entre dos mujeres: Xóchitl Gálvez tras salida de Samuel García

La contienda por la presidencia de la república siempre ha sido entre dos y, por lo tanto, México tendrá una mujer presidenta, dijo Xóchitl Gálvez a su llegada al cruce fronterizo de “El Chaparral” en Tijuana.

“Yo siempre he dicho que este tema es entre dos mujeres, México va a tener una mujer presidenta, que no se cuelen los hombres, ay, sí, ja, ja; es broma, no, él puede participar y puede participar quien quiera, pero tenía que dejar el gobierno y creo que es lo que no quiso hacer”.

La precandidata por la Coalición Fuerza y Corazón por México dijo que la participación de Samuel García era evidente de cuál era su papel en esta contienda al defenderse mutuamente él y el presidente de la república, asegurando que MC y Morena eran lo mismo.

“Yo creo que el caso de Samuel era muy claro su misión, venirme a golpear, él no venía a pelear, porque si hubiera sabido que iba a ganar la presidencia, renuncia al gobierno del estado y deja un gobernador sustituto y ya, pero en su caso el quería asegurar poder regresar a Nuevo León, pues seguramente, no sé, no sé por qué no quiso dejar a un gobernador distinto al de él, no sé si tenga algo que esconder”.

Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial de la Coalición Fuerza y Corazón por México.